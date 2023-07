In Sachen Sanierung der Tiefgarage Schloss Montfort ist Langenargen einen Schritt weiter. Bei einer Enthaltung (Silke Falch, Offene Grüne Liste/OGL) segnete der Gemeinderat die Vorplanung ab. Kostenpunkt: 5,1 Millionen Euro (brutto).

Neu ist: Zunächst soll die Instandsetzung des ersten und zweiten Untergeschosses stattfinden. Die Weiterentwicklung einer möglichen Überbaubarkeit wird in der Klausurtagung im November behandelt. Läuft alles nach Plan, könnten die Modernisierungsarbeiten (mit Brandschutzkonzept) der 30 Jahre alten Tiefgarage mit 155 Stellplätzen im April 2024 beginnen und im März 2025 abgeschlossen sein.

Zweigeschossig in Leichtbauweise

Weitergehende Untersuchungen haben ergeben, dass es möglich wäre, das 2000 Quadratmeter große Areal in bester Lage einstöckig in Massivbauweise oder zweigeschossig in Leichtbauweise (Holz/Stahl) zu bebauen. Die Ertüchtigung des Freidecks hat eine Mehrheit des Gemeinderats aber zunächst auf Eis gelegt.

„Die Sanierung der Tiefgarage kann von einer möglichen Überbauung durchaus getrennt betrachtet werden. Wir empfehlen jedoch, die Arbeiten im ersten und zweiten Untergeschoss aufgrund der Kostenentwicklung und der schweren Schäden priorisiert zu behandeln“, betonte Frank Muhsau von der Muhsau Kindl Ingenieurgesellschaft.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse schlug Peter Kraus (OGL) vor, das Thema Oberdeck samt möglicher Bebauung ganzheitlich im Rahmen einer Klausurtagung im November zu behandeln.

Immense Kostensteigerung

Laut Aussage der Experten könnte die Tiefgarage nach erfolgter Ertüchtigung weitere 30 Jahre betrieben werden. Kritisch sahen Mitglieder des Gremiums indes die immense Kostensteigerung des Projekts. Ging man 2016 noch mit kalkulierten 2,12 Millionen Euro an den Start, waren es 2021 bereits 2,87 Millionen Euro (jeweils brutto).

„Nun liegen wir bei brutto 5,1 Millionen Euro. Viel Geld für eine Tiefgarage, die im Durchschnitt nur zu 50 Prozent unter der Erde belegt ist“, befand Albrecht Hanser (FWV). Umgerechnet auf einen Stellplatz, müsse die Gemeinde 33.000 Euro in die Hand nehmen.

Die Erkenntnis des Rates: Man habe in den vergangenen Jahren zu viel Zeit vertan, um eine Sanierung der Tiefgarage ernsthaft voranzutreiben und zu realisieren. Die Quittung liege nun auf dem Tisch.

Erhöhung der Gebühren

Wie der Leiter der Finanzverwaltung, Daniel Kowollik zudem erklärte, würden bei einer Umsetzung nach Fertigstellung der Tiefgarage die Abschreibungen um 43.000 Euro im Vergleich zu heute steigen, zuzüglich etwaiger Zinszahlungen: „Eventuell ist eine Anpassung der Gebühren erforderlich, jedoch lässt sich die Sanierung nach heutiger Schätzung wirtschaftlich darstellen.“