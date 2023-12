Einstimmig und positiv hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Pläne des Fußballvereins Langenargen (FVL) zur Kenntnis genommen, den Allwetterplatz in einen modernen Kunstrasenplatz umzubauen. Zudem soll der Hauptplatz mit einer LED-Flutlichtanlage ausgestattet werden.

Bei der Entscheidung legte das Gremium Wert darauf, dass die Materialien den neuesten Umweltkriterien entsprechen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 255.000 Euro (brutto). 80.000 Euro sind an Eigenleistung, Spenden und Förderungen abzuziehen, so dass der Eigenanteil der Gemeinde bei 170.000 Euro liegen wird.

Lagerfläche für Baumaterialien

Der FVL ist ein Verein, der in den vergangenen Jahren einen übermäßigen Mitgliederzuwachs verzeichnen kann. Diese Entwicklung hat laut Verwaltung dazu geführt, dass die Trainingskapazitäten im Freibereich des Sportzentrums in Bierkeller-Waldeck an die Grenzen geraten sind.

Der rote Allwetterplatz, bei dem es sich um einen Aufwärmplatz mit Basketballkörben handelt, befindet sich aufgrund witterungsbedingter Einflüsse in einem sehr schlechten Zustand. Wegen möglicher Verletzungsgefahren kann dieser nicht mehr bespielt werden und wird derzeit als Lagerfläche für Baumaterialien verwendet.

Optimale Hautfreundlichkeit

Nachdem die Vereinsführung mit möglichen Firmen gesprochen hatte, wurde für den Umbau des bestehenden Allwetterplatzes und die Flutlichtanlage für den Hauptplatz eine Kostenumfang in Höhe von rund 250.000 Euro ermittelt. Wie der erste Vorsitzenden des FVL, Nicolai Schlotmann, dem Gemeinderat berichtete, erfülle der neu aufzubringende Kunststoffbelag die Umweltanforderungen an Kunstrasenplätze.

Neben seiner natürlichen Optik zeichne sich das Material durch einen sparsamen Ressourcen-Einsatz und optimale Hautfreundlichkeit aus. „Dem FVL ist es wichtig, dass die Produktion des Belags ökologisch verträglich, umweltfreundlich, CO2-reduziert und energieeffizient erfolgt. Stand heute ist das verbaute Material zwar nicht das billigste, dafür aber das beste, was derzeit international bei Allwetterplätzen eingesetzt und verbaut wird“, betonte Schlotmann.

Zudem werde man im Sinne der Nachhaltigkeit darauf achten, dass beim angedachten System ein entsprechendes Entsorgungskonzept vorhanden ist.

Für andere Vereine öffnen

Gemeinderätin Christine Köhle (Offene Grüne Liste, OGL) begrüße das Vorgehen, damit würden spätere Probleme bei einer anfallenden Entsorgung des Belages vermieden. Ferweil schlug Albert Dillmann (Freie Wählervereinigung, FWV) vor, den neuen Platz nicht nur für die Fußballer, sondern auch für andere Vereine zugänglich zu machen. Auf die Frage von Katrin Brugger (OGL) nach der Haltbarkeit des Belages antwortete Schlotmann: „Gehen Sie bei guter und regelmäßiger Pflege von 15 bis zu 25 Jahren aus.“

Der Gemeinderat stimmte schließlich dafür, einen Pachtvertrag mit dem FVL über eine Dauer von 25 Jahren für das künftige Kunstrasenfeld abzuschließen und den bestehenden Vertrag mit dem Turnverein Langenargen entsprechend aufzukündigen.