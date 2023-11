Über berühmte, aber auch weniger bekannte Persönlichkeiten der Gemeinde haben Germanistin Verena Fix-Sorg und Museumsdirektor Ralf Michael Fischer im voll besetzten Rathaussaal referiert. Die Veranstaltung stand im Rahmen der Vortragsreihe zur urkundlichen Ersterwähnung Langenagens vor 1250 Jahren statt.

„Im Mittelpunkt stehen heute Persönlichkeiten, die im Ort geboren oder durch Zuzug mit unserer Gemeinde in Verbindung stehen“, sagte Bürgermeister Ole Münder am Samstag in seiner Begrüßung. Er dankte den Referenten, vor allem Gemeindearchivar Andreas Fuchs, der die Vortragsreihe organsiert und maßgeblich an der neuen Ortschronik bezeiligt war, die im Laufe des Dezembers erscheinen wird.

Gouverneur in der Südsee

Im Vortrag ging es unter anderem um Menschen wie den Graveur und Medailleur Franz Joseph Salwirk, den Maler, Bildhauer und Performance-Künstler Yves Klein, Luise Prinzessin von Preußen, den Mediziner und Philosophen Moritz Thomann, den letzten Gouverneur der deutschen Südseekolonie Samoa, Erich Schultz-Ewerth, mit seinem Sohn, Schlagersänger und Schauspieler Mario Tuala, und selbstverständlich um den Maler Hans Purrmann

Erich Schultz-Ewerth (1870 ‐ 1935) wohnte zum Beispiel zeitweise mit seiner Familie in der Langenargener Mühlstraße. Nach dem Jurastudium arbeitete er ab 1898 in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts und wurde anschließend als Bezirksrichter nach Deutsch-Samoa versetzt, wo er 1912 als Gouverneur arbeitete. Wie Verena Fix-Sorg ausführte, saß Schultz-Ewerth nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs fünf Jahre lang auf der Gefangeneninsel Motuihi im Norden Neuseelands in Kriegsgefangenschaft.

Vermutlich bis 1927

Gesundheitlich schwer angeschlagen kehrte er 1919 zurück und schied 1924 aus dem Dienst aus. Verena Fix-Sorg: „Spätestens seit 1922 hat seine Familie für einige Jahre, vermutlich bis 1927, in Langenargen gelebt. Neben seiner Tochter Christiane wurde auch Sohn Eckart in Langenargen geboren. 1935 starb der ehemalige Gouverneur in Berlin.

Sein Sohn Eckart (1924 ‐ 1961) studierte Musik in Salzburg und wurde in verschiedenen Häusern als Opernsänger engagiert, bevor er in den 1950er-Jahren als Schlagersänger Mario Tuala mit Hits wie „Ach wäre ich doch ein Torrero im schönen Kastilien“ oder „Tschau Tschau Bambina“ berühmt wurde. Tragisch: 1961 rutschte Mario auf einem Bootssteg aus und ertrank in der Havel.

Auf den Spuren Purrmanns

Mit Hans Purrmann (1880 ‐ 1966) lebte Michael Fischer zufolge der wohl bekannteste deutsche Künstler von 1919 bis 1935 jeweils in den Sommermonaten in Langenargen. Wie der Museumsleiter informierte, schuf der Maler, Grafiker und leidenschaftliche Sammler Stillleben, Akte, Porträts und meist südlich-lichterfüllte Landschaftsgemälde.

Mit dieser Portraitstele hat Wieland Förster den Künstler Hans Purrmann in Langenargen verewigt. (Foto: Gemeinde Langenargen )

„Purrmann selbst, war einer der renommiertesten und bekanntesten Schüler von Henri Matisse in Paris. Wie sein Lehrer verstand er Kunst als Lehnstuhl, als Rückzugsort und Entspannung vom Lärm der modernen Welt. Der Bodensee war für ihn identisch mit Langenargen. Und Langenargen war für Purrmann in erster Linie ein zeitenthobenes Idyll, in dem Fortschritt, Alltag und Industrie mit Ausnahme von gelegentlichen Dampfschiffen so gut wie gar nichts zu suchen hatten“, berichtete Fischer.

So habe Purrmann in Langenargen und am Bodensee zahlreiche Spuren hinterlasse,. Nicht zuletzt mit seinen künstlerischen Impulsen, die bis in die Gegenwart reichten, etwa durch die Gründung des Museums 1976.

Die nächste Veranstaltung mit dem Thema „Langenargens Weg ins Dritte Reiche“ findet am Samstag, 25. November, um 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.