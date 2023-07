Trauer und erfüllte Hoffnung vereinen sich

Tod und Auferweckung, Trauer und Freude stehen im Oratorium „Die Auferweckung des Lazarus“ von Carl Loewe eng beieinander. Eindringlich hat Langenargens Kantor Martin Beck das Oratorium am Sonntagabend in St. Martin mit dem Kirchenchor und dem mit Bläsern erweiterten Streicherensemble St. Martin sowie einem Solistenquartett aufgeführt und ein Orgelkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und Franz Liszt vorangestellt.

Ohnmächtigen Schmerz hat Bach im Crucifixus aus der h–Moll–Messe in eindringlicher Wiederholung ausgedrückt, in tiefem Empfinden hat ihn Beck für Orgel transkribiert und interpretiert. Franz Liszt hat das Thema in seinen Variationen über den Basso continuo des Eingangschores der Kantate „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, Angst und Not sind des Christen Tränenbrot“ und des „Crucifixus“ der h–Moll–Messe aufgenommen. In eindringlichem Spiel ließ Beck den wild ausgestoßenen Schmerz, die tiefe Hoffnungslosigkeit und die sehnsuchtsvollen Erinnerungen erleben. Tastend schienen Lichter auf und versanken wieder, führten zu neuem verzweifeltem Schrei, bis nach einer Zäsur wie ein Wink Gottes im Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ ganz langsam die Erkenntnis der Auferstehung keimt und Gottes Trost aufscheint.

Trauer und Trost verbinden sich auch in Loewes Oratorium „Die Auferweckung des Lazarus“. „Schubert des Nordens“ haben die Wiener den klassischen Romantiker Carl Loewe (1796—1869) aus Löbejün im nördlichen Saalekreis genannt, der zu Lebzeiten ein gefeierter Komponist war und heute vor allem als Balladenkomponist bekannt ist. „Die Auferweckung des Lazarus“ von 1864 gehört zu den letzten seiner siebzehn Oratorien. Während Loewe nur Orgelbegleitung vorgesehen hatte, hat Beck Gottfried Grunewalds romantische Orchestrierung von 1913 gewählt, so dass die Zuhörer dank der Musiker die strömende Musik genießen durften, die mit Streichern, Pauken, Trompeten und Posaunen Trauer und jubelnde Freude eindringlich ausmalte.

Wie vor neun Jahren waren Sopranistin Evelyn Schlude und Bass Peter Strecker als Solisten dabei. Berührend brachte Schlude die Trauer der Martha um den toten Bruder und ihre Auferstehungshoffnung herüber, kraftvoll lieh Strecker Jesus eine ehrfurchtgebietende Stimme. In den Rezitativen trieb Altistin Waltraud Flatscher die Handlung voran, berührend ihr Duett mit Schlude als trauernde Schwestern. Nur kurz war Tenor Hans Michael Sablotny als Jünger Thomas eingebunden, während der Kirchenchor das Geschehen in schönem, gepflegtem Chorklang emotional mitfühlend und dramatisch kommentierend begleitete bis zum jubelnden „O Wunder groß … Halleluja“.