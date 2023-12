Theatergruppe Oberdorf präsentiert „Die ausgebuffte Rentner-WG“

- Die Theatergruppe Oberdorf startet am Freitag, 5. Januar, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mit der Premiere der Komödie „Die ausgebuffte Rentner-WG“ fröhlich und unterhaltsam in das neue Jahr. „Seit nunmehr 45 Jahren bringen wir die Menschen zum Lachen. Freuen Sie sich auch diesmal auf eine lustige und fröhliche Theateraufführung“, kündigt Schauspielerin Gisela „Gigi“ Sterk an.

Wenn man 5. Januar um 19.30 Uhr im DGH der rote Vorhang fällt, werden zehn engagierte Schauspieler der Theatergruppe Oberdorf dafür sorgen, dass ihre Zuschauer mit spürbaren Schenkelklopfen und massiven Zwerchfellattacken die Darbietung lautstark begleiten und umrahmen werden. „Wir freuen uns alle sehr auf die Premiere, auch wenn sich kurz davor etwas Nervosität und Bauchkribbeln bemerkbar machen wird. Wichtig ist, dass wir unseren Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sich diese auch nach der Vorstellung gerne über die Geschichte austauschen und unterhalten“, erzählt Lars Bucher, der als Jung-Schauspieler im Oberdorfer Ensemble seine Premiere feiert. Lara Klotz ist zum zweiten Mal dabei: „Ich habe bereits Erfahrungen bei verschiedenen Veranstaltungen als Moderatorin und Ansagerin sammeln dürfen und liebe es, auf der Bühne zu stehen.“

Seit November proben die Akteure zweimal in der Woche, um sich in die Charaktere der Figuren hineinzuversetzen, um ihr Spiel zu verfeinern und möglichst zu perfektionieren. „Und wenn es mal mit dem Text nicht so hinhaut, wird kurzerhand improvisiert, auch das macht gutes Schauspielen aus“, weiß der erfahrende Schauspieler Paul Bücheler.

Tobias Stähle indes schlüpft gerne in andere Rollen, die er vor dem Publikum dann übertrieben darstellen und ausleben kann. „Dann kommt eine Seite zum Vorschein, die ich sonst nicht zeige“, verrät der gestandene Bühnenkünstler, während Claudia Klotz die Wichtigkeit des Bühnenbildes betont. „Neben der Realisierung des Entwurfs für den Hintergrund gilt es, die entsprechenden Wände und Möbel der Szenerie aufzubauen und zu gestalten aber auch die Technik abzustimmen, was unsere begabten männlichen Mitspieler übrigens hervorragend umsetzen“, lobt sie.

Die Auswahl der jeweils zu spielenden Stücke, verrät Christine Denn, wähle man überdies gemeinsam und demokratisch aus: „Im September bestellen wir mehrere Bücher, lesen diese durch und entscheiden dann, welches zu uns am besten passen könnte. Dabei müssen wir berücksichtigen, wie und vor allem ob wir die aufgeführten Rollen in unseren Reihen besetzen können.“

Karten sowie Reservierungen für die Vorstellung werden unter 0151/64686867 montags-freitags von 18 bis 21 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr entgegengenommen. Der Preis beträgt zehn Euro (Kinder bis 14 Jahre zahlen fünf Euro).