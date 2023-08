Was für eine Sommerbesonderheit: Auf der Terrasse des Langenargener Schlosses war zuletzt nicht nur die Lounge des Kavalierhauses zu finden. Zuletzt drehten dort auch Tangotänzer ihre Runden — auch zur Freude der Gäste.

Erst ist es für den Veranstalter der Tango–Reihe im Schloss, Wolfgang Kallina, wohl etwas stressig gewesen. Denn überraschend hat der neue Schlosspächter Gernot Wagner voraussichtlich bis Ende August die Schlossterrasse vermietet. Und zwar an Thomas Moosbrugger, Wirt der Kavalierhaus–Gastronomie.

Er und sein Team haben auf der Schlossterrasse Lounge–Möbel platziert und eine Bar aufgestellt. Hintergrund: Dort, wo die Lounge üblicherweise zu finden ist, nämlich im Schlosspark, stand vergangene Woche die Kinderspielstadt Mini–LA.

Von drinnen nach draußen

Die Tango Argentina–Dienstagsmilonga fand folglich zunächst nicht auf der Terrasse, sondern im Saal statt. Dann stimmte Wirt Thomas Moosbrugger jedoch einer Versuchskooperation mit den Tango–Organisatoren zu.

Und so bevölkerten am vergangenen Dienstag nicht nur Gäste, Einheimische und Touristen die Schlossterrassen–Lounge, sondern auch Tangueras und Tangueros, die auf der kleinen Fläche aus poliertem Granit tanzten.

„Genial, und die Sonnenuntergangsstimmung passt auch“, urteilte ein Gast, nippte an seinem kühlen Getränk und zog an seiner Zigarre. Von einigen Tangotänzerinnen war zu hören: „Endlich gibt es wieder eine Bewirtung.“ Denn seit längerer Zeit mussten die Tänzer ihre Getränke mitbringen oder am Kiosk besorgen.

Bezahlung nur mit Karte

„Toll, diese Tanzatmosphäre — wir tanzen zwar nicht, schauen aber gerne zu“, meinte ein Ehepaar aus Langenargen, das auf einer kleinen Seitentreppe einen Zweiersitz ergattert hatte und von etwas erhöhter Position auf das Treiben mit Lichtern, Lounge–Sesseln, See– und Bergstimmung sowie auf die Tanzfläche schaute. Sie hofften, dass auch mal ein Titel von Astor Piazolla gespielt werde, dessen Tangos schätzten sie besonders.

Von der Besucherzahl her zeigte sich Wirt Moosbrugger durchaus zufrieden, auch der Umsatz habe gepasst. Wenn Veranstalter Kallina noch seine nächsten Tangogäste informiert, dass man EC– oder Kreditkarte benötigt, um ein kühles Getränk zu genießen, dürfte der Umsatz an der Schlossterrassen–Lounge noch höher ausfallen. Thomas Moosbrugger sagte: „Für die Zeit, solange Mini–LA dauerte, war das für uns jedenfalls eine gute Lösung.“ Ob die Sommerbesonderheit zur Regel wird, könne man noch nicht sagen. Das komme auf verschiedene Umstände an, unter anderem auf das Wetter.

Wiederbelebung kommt an

Sollten in den nächsten Wochen dienstags im Lounge–Bereich auf der Schlossterrasse Tango angesagt sein, dann sicher nicht nur zur Freude von Nadja Baur, die aus Langenargen stammt. Die Tänzerin meinte: „Dass das hier eine tolle Location ist, war uns schon lange klar, deswegen haben wir auch im Schloss vor 17 Jahren geheiratet.“ Sie komme regelmäßig mit ihrer Familie aus Stuttgart zu Besuch — und die Wiederbelebung samt Stimmung, Tango und Lounge–Atmosphäre passe ihr besonders gut.