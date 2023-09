Der gewaltige Sturm, der in der Nacht auf den 25. August auch die Gemeinde Langenargen mit voller Wucht traf, hat vor allem im Bereich des privaten Schwediwaldes sowie in den Seewiesen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Während zahlreiche umgestürzte Bäume kurz hinter dem Wald– und Seekindergarten die Untere Seestraße unpassierbar machten, fiel ein Baum auf ein Haus im Schussenweg und beschädigte das Dach.

Im westlichen Teil des DLRG–Strandabschnittes sind mehrere Bäume der Gemeinde umgelegt worden. „Hier werden wir nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde Ersatzpflanzungen vornehmen“, sagt Peter Hinkel, stellvertretender Leiter des Ortsbauamtes, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Inzwischen ist die Durchfahrt zum Schussenweg wieder frei.

Kindergarten hat Glück im Unglück

Nur wenige Minuten haben gereicht, um am 24. August gegen 21.30 Uhr weite Teile des Schwediwaldes, der sich im Eigentum der Firma Fränkel befindet, zu zerstören. Mit brachialer Gewalt ließ der Sturm vor allem alte, bis zu 30 Meter hochgewachsene Bäume, umknicken wie Streichhölzer. Wo tags zuvor noch dicht gewachsener Wald stand, dominieren nun große Lichtungsflächen das Naturschutzgebiet.

Der Orkan hat im Schwediwald eine Schneise der Verwüstung mit großen Lichtungsflächen hinterlassen. (Foto: Andy Heinrich )

Glück im Unglück: Der nahe liegende Wald– und Seekindergarten war nicht betroffen. Es kam auch zu keinen Personenschäden. Ein Grund dafür: 2019 ließ die Gemeinde in diesem Bereich zahlreiche Bäume fällen (und dann nachpflanzen), da man nach Prüfungen zu dem Ergebnis kam, das eine Gefährdung nach einem Sturmereignis nicht ausgeschlossen werden kann. Brisant: Die notwendige Maßnahme wurde in einschlägigen sozialen Medien ebenso scharf kritisierte, wie seitens örtlicher Vertreter des Nabu.

Klimaresistente Arten sollen gepflanzt werden

Laut Aussage der Pressestelle im Landratsamt hätten die ersten Aufräumarbeiten im Schwediwald zunächst darauf abgezielt, stark beschädigte Bäume an Stellen zu fällen, an denen Gefahr in Verzug stand.

„Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, werden Förster oder Baumsachverständige die weiteren Bereiche begutachten“, heißt es aus dem Landratsamt. Zudem wolle man mit der Eigentümerin abklären, inwieweit Maßnahmen zur Waldpflege außerhalb der Vegetationsperiode durchgeführt werden könnten.

Wie Hans–Jörg Gruber von der gleichnamigen Baum– und Landschaftspflege betont, mache es Sinn, die Anzahl der Bäume im Schwediwald zu reduzieren, um die verbleibenden Pflanzen zu stabilisieren.

Der rund 30 Meter hochgewachsene Baum im Schwediwald konnte den Kräften des Orkans nicht standhalten. (Foto: Andy Heinrich )

Lars Gäbler von der Pressestelle des Landratsamts: „Alte Bäume sind für die Biodiversität wertvoll. Entscheidend jedoch ist die Vielfalt, um die Widerstandskraft des Waldes wieder zu erhöhen.“ So sei es Ziel, je nach Bodenbeschaffenheit, Exposition und Höhenlage, betroffene Areale schrittweise durch klimaresistente Arten wie Eiche, Hainbuche oder auch Esskastanie, Nuss und Douglasie zu verjüngen.

Gemeinde kontrolliert eigenen Bestand regelmäßig

Wie das Ortsbauamt Langenargen indes mitteilte, führe man im Gemeindegebiet bei den eigenen rund 2000 registrierten Einzelbäumen im Abstand von sechs Monaten bis drei Jahren regelmäßige Kontrollen mit Blick auf die Vitalität und Verkehrssicherheit durch.

Es habe sich gezeigt, so Peter Hinkel, dass sich durch diese Maßnahmen die Schäden an den gemeindeeigenen Bäumen in Grenzen hielten. „Wird eine Gefährdung festgestellt, wird direkt eine Entscheidung über Pflegemaßnamen oder eine notwendige Fällung getroffen.“