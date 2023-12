Sturm blockiert kurzfristig die B 31

Der am Donnerstag über die Region hinwegfegende Sturm hat am Nachmittag auf der B31 kurzfristig den Verkehr lahmgelegt. Laut Polizeipräsidium Ravensburg ist an der Ausfahrt Langenargen der große Ast eines Baumes auf die Fahrbahn gefallen. Nachdem er von Feuerwehrkräfte beseitigt wurde, konnte die Fahrbahn gegen 16.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Laut des Kreisfeuerwehrverbandes richtete der starke Wind am Donnerstag erstaunlich geringe Schäden im Bodenseekreis an. Martin Scheerer vom Kreisfeuerwehrverband führt das auf die letzten Schneefälle zurück. „Die kritischen Äste der Bäume hat es wohl schon beim damaligen starken Schneefall erwischt“, sagt er.