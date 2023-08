Stolz auf den Zwischenstand

Nach den ersten sechs Rennen im ADAC GT Masters hat sich die Liga der Supersportwagen Mitte Juli in die Sommerpause verabschiedet. Tim Zimmermann aus Langenargen steht mit seinem Teamkollegen Jaxon Evans und Huber Racing auf dem dritten Platz der Gesamtwertung und ist in Schlagdistanz zu den Führenden. In der Bilanz geht Zimmermann kritisch mit seinen eigenen Fehlern um, lobt sein Team und sieht eine großartige Entwicklung. Für ihn soll es in Richtung Saisonfinale einzig und allein um die Meisterschaft gehen.

Zur Halbzeit einer Saison im ADAC GT Masters stand Zimmermann noch nie so weit oben. Als Dritter der Gesamtwertung fehlen dem 26–Jährigen nur sieben Punkte auf die Führenden Finn Gehrsitz und Sven Müller im baugleichen Porsche 911 GT3 R. Die zweitplatzierten Elias Seppänen und Salman Owega im Mercedes liegen sogar nur vier Zähler vor Zimmermann und Evans. „Wir haben noch alle Chancen auf den Meistertitel“, freut sich Zimmermann. „Ich war schon einmal in meiner ersten GT Masters–Saison in der Situation, um den Rookie–Titel mitzufahren. Allerdings ist die Gesamtwertung schon eine größere Sache.“

Huber Racing liegt nur acht Punkte hinter der Spitze

Um die Meisterschaft zu kämpfen, war vor der Saison das ausgegebene Ziel. Trotzdem ist Zimmermann positiv überrascht und gleichzeitig glücklich, dass es auch funktioniert hat. „Wir dürfen nicht vergessen, dass Huber Racing das erste Jahr im GT Masters mitfährt“, erklärt er. „Es ist nicht ganz so einfach, innerhalb von ein paar Wochen so ein gut funktionierendes Auto hinzustellen. Daran haben alle hart gearbeitet und darauf bin ich sehr stolz.“ Auch in der Teamwertung hat Huber Racing nur acht Zähler Rückstand auf die Spitze.

Zimmermann weiß aber auch, dass die erste Saisonhälfte nicht an allen Stellen perfekt lief. „Mein Start von der Poleposition am Nürburgring auf nasser Strecke war nicht ganz optimal. Am Norisring haben wir im ersten Rennen auch Punkte liegen gelassen“, meint Zimmermann selbstkritisch. Den 26–Jährigen und Evans zeichnet es aber aus, auch in diesen Situationen nicht aufgesteckt und am Ende noch Punkte eingefahren zu haben. „Das Feld ist nicht besonders groß, aber sehr ausgeglichen und stark besetzt“, erklärt der Langenargener. „Jeder einzelne Punkt kann am Ende entscheidend sein.“

Bislang stehen für Zimmermann/Evans mit Platz eins und drei zwei Treppchenplätze zu Buche. Ausgefallen ist das deutsch–neuseeländische Duo nie und kam bisher immer mindestens als Siebter ins Ziel. Einmal holte sich Zimmermann im Zeittraining die Pole. „Wir müssen uns aber für die zweite Saisonhälfte noch ein bisschen steigern. Es wird darum gehen, dass wir aus den Fehlern der ersten Saisonhälfte gelernt haben und alles Positive mit in die letzten sechs Rennen nehmen“, gibt Zimmermann die Richtung vor.

Nächste Station Sachsenring

Die Pause endet am Freitag, 8. September. Dann geht es am Sachsenring weiter, einer Strecke, die „unserem Auto und vor allem mir liegen sollte“, wie Zimmermann sagt.

Nach der Hochgeschwindigkeitsstrecke Red Bull Ring Mitte September wartet ab dem 20. Oktober das Saisonfinale in Hockenheim: Hier begann auch die Reise der Liga der Supersportwagen im Juni. Damals gewannen Zimmermann und Evans das erste Rennen, im zweiten Rennen sprang der fünfte Platz heraus. „Das ist aus vielerlei Gründen für mich eine sehr gute Ausgangssituation, sollte es zum Ende knapp in der Gesamtwertung sein“, meint Zimmermann. „Einerseits haben wir da unseren ersten Sieg eingefahren und andererseits ist Hockenheim sozusagen mein Heimspiel, bei dem sicher wieder ganz viele Freunde und Partner an der Strecke sein werden.“