Die Steganlage im Gemeindehafen muss in Teilen aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel saniert und erneuert werden. In ihrer Sitzung sprachen sich die Gemeinderäte zur Ausbesserung des beschädigten Holzbelags gegen die zur Auswahl stehende Nordische Kiefer „Siligna“ (22.341 Euro) sowie gegen das Tropenholz „Bangkirai“ (24.468 Euro) aus, dafür für die Verwendung des zertifizierten Tropenholzes „Sapeli“. Für das Material werden Kosten in Höhe von rund 24.038 Euro veranschlagt.

Der Holzbelag der Steganlagen im Gemeindehafen weist an vielen Stellen erhebliche Mängel auf. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht müssen laut einem Bericht von Hafenmeister Harald Thierer die Oberflächen der defekten Stegteile umgehend erneuert werden. Da die Reparaturarbeiten während der Wassersportsaison nicht möglich seien, müssten diese noch vor Saisonbeginn stattfinden.

Wie Thierer erläuterte, habe man bislang für die Stege europäisches Nadelholz verwendet. „Obwohl die gesamte Anlage erst zwischen 2012 und 2014 in der jetzigen Form erbaut wurde, stellen wir im Rahmen von jährlichen Überprüfungen immer wieder Schäden fest, die wir zur Gewährleistung der Sicherheit ausbessern müssen.“

Warum nun Tropenholz benutzt wird

„Bereits 2021 war das Holz des ersten Stegabschnittes durchgefault“, stellte Thierer weiter fest. Laut dem zugezogenen Experten, Schreiner Armin Kramer, habe diese Holzart bereits nach neun Jahren ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Seiner Expertise nach würden Tropenhölzer über bessere Widerstandsklassen verfügen, somit länger haltbar sein und sich für einen Einbau besser eignen.

So betrage die Lebenszeit des seitens der Verwaltung vorgeschlagen Tropenholzes mit dem Namen „Sapeli“ eine dreifache im Vergleich zum Nadelholz. Vor allem beim ständigen Kontakt mit Wasser sei diese Art in Häfen die weltweit gängigste und beständigste.

Aus diesem Grund werde es gelegentlich auch als Ersatz für Mahagoni verwendet. Sapeli-Holz ist mittelhart, lässt sich gut bearbeiten und polieren und wird durch seine Haltbarkeit für Türen und Fensterrahmen sowie beim Schiffs-, Boots- und Stegbau verwendet.

Zertifizierung ist wichtig

Ebenso habe man die Verwendung von glasfaserverstärktem Kunststoffgittern in Erwägung gezogen. „Aufgrund des hohen Gewichtes ist diese Alternative für die Steganlage nicht geeignet. Zudem ist die Struktur des Materials nicht tierfreundlich, birgt Verletzungsgefahren und bringt bei der Entsorgung Probleme“, so Harald Thierer. Wichtig bei der Auswahl des Holzes sei zudem, dass dieses nach dem FSC-Standard (Forest Stewardship Council) zertifiziert ist.

Das Zertifikat stehe für die Gewährleistung nachhaltiger Forstwirtschaft, also für weltweite einheitliche Standards zur Bewirtschaftung von Wald, sowie für die Wahrnehmung und Verbesserung der ökonomischen und sozialen Funktionen der Forstbetriebe. „Das Tropenholz Sapeli verfügt über eine entsprechende FSC-Zertifizierung“, erklärte der Hafenmeister.