Mit 151 Einsätzen hat die Freiwillige Feuerwehr Langenargen im Jahr 2023 einen neuen Rekord erreicht. „Dieser deutliche Zuwachs kommt durch die Starkwindereignisse im August sowie die starken Schneefälle zum Ende des Jahres“, sagt Kommandant Martin Schöllhorn. Aktuell ist der Abriss des alten Feuerwehrhauses schon weit fortgeschritten.

Aufgrund des Neubaus am bisherigen Standort ist die Feuerwehr Ende Februar temporär in den Bauhof umgezogen. Beim Umzug wie auch bei den ersten Alarmierungen hat es laut Schöllhorn keine Probleme gegeben. „Einige Abläufe mussten anfangs am jetzigen Standort neu eingeübt und nachjustiert werden. Was jedoch normal ist und zu keinerlei Behinderungen oder Einsatzverzögerungen geführt hat“, so der Kommandant.

Ausfahrt wird bei Bedarf geräumt

Probleme können ihm zufolge auftreten, wenn die Zu- und Ausfahrt zum Wertstoffhof zugeparkt wird oder sich eine Schlange von Reststoffanlieferern bildet. Die Gemeinde werde deshalb noch ein Parkverbot aussprechen. Ein akustisches sowie ein visuelles Alarmzeichen am Wertstoffhof soll Anlieferer auf einen bevorstehenden Einsatz hinweisen.

Zudem werden die Mitarbeiter am Wertstoffhof entsprechend geschult, um eine etwaige Räumung der Feuerwehrausfahrt im Ernstfall garantieren zu können. Martin Schöllhorn betont: „Wir freuen uns alle auf das neue Feuerwehrhaus. Dennoch kommt mit Blick auf die Vergangenheit und die damit verbundene Geschichte des alten Gebäudes mit seinem markanten Turm etwas Wehmut auf. Unzählige Stunden haben wir und die Älteren unter uns dort verbracht.“

Starkregen, Sturmfronten, Trockenheit

Zu den Einsatzzahlen erklärt er: „Wir werden aufgrund der klimatischen Veränderungen künftig verstärkt mit hohen Einsatzzahlen rechnen müssen.“ Zuletzt haben die Kräfte 1999 eine derartig hohe Einsatzzahl verzeichnet. Grund dafür war das Jahrhunderthochwasser am See, das viele Keller, Grundstück und Straßen überflutete.

„Es ist festzustellen, dass alle Wehren im Bodenseekreis eine Tendenz nach oben sehen. Neben zunehmenden Starkregenperioden und Sturmfronten müssen wir zusätzlich aufgrund länger anhaltender Trockenperioden vermehrt mit Waldbränden rechnen“, stellt der Kommandant fest.

128 Mitglieder

Zum Vergleich: Im Jahr 2022 ist die Feuerwehr 75-mal ausgerückt, 2021 waren es110-mal. Wie Schriftführer Wolfgang Sterk ausführt, gab es im vergangenen Jahr im Bereich der technischen Hilfeleistung 103 Einsätze, wobei Unwetter (48), Türöffnungen (18), Tierrettung (8) sowie Einsätze auf dem Wasser (8) an der Spitze lagen: „41-mal wurden wir wegen Bränden und anschlagenden Brandmeldeanlagen und privaten Brandmeldern gerufen.“

Die Feuerwehr zählt 128 Mitglieder, davon 89 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Das ist laut den Verantwortlichen ein guter Wert, den es zu halten gelte. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass die Jugendfeuerwehr aktuell 21 Nachwuchskräfte ausbildet.

Lob vom Bürgermeister

„Die Freiwillige Feuerwehr ist in sehr guter Form. Sowohl beim Ausbildungsstand, bei der exzellenten Nachwuchsarbeit wie auch im technischen Bereich können sich die Langenargener auf die Kameraden rund um die Uhr verlassen“, lautet das Lob des Bürgermeisters Ole Münder. Die Gemeinde investiere deshalb gern in ein neues Feuerwehrhaus.