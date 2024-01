In Langenargen gibt es seit dem 8. Januar wieder eine Postfiliale, nachdem der Shop in der Bahnhofstraße zum Ende des Jahres 2023 nach 12 Jahren geschlossen wurde. Die neue Niederlassung befindet sich im „Edeka-Esslinger-Schlemmermarkt“ in der Eisenbahnstraße 27 und hat von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Langenargener Bürger dürfen sich freuen. Seit kurzem hat im „Edeka-Esslinger-Schlemmermarkt“ eine neue Postfiliale eröffnet, nachdem der Laden an der Hauptstraße schließen musste. Hintergrund der Schließung war der Unfall der Betreiberin, Sabine Schneider. Sie konnte danach nur noch mit eingeschränkten Öffnungszeiten den Service anbieten. Das führte schließliuch zur Kündigung durch die Post.

Post ist nicht umzustimmen

„Selbst ein Unterstützungsschreiben von Bürgermeister Ole Münder konnte die Post nicht umstimmen. Kompromisse wollte das Unternehmen nicht eingehen. Da musste ich schon schlucken“, sagte Sabine Schneider, die nach insgesamt 21 Jahren, gerne weitergemacht hätte.

Als Marktinhaber Herbert Esslinger und sein Geschäftsleiter Pascal Seifert von der für viele Kunden unzufriedenen Versorgungssituation im Ort erfuhren, habe man sich Gedanken gemacht, schließlich müsse die Post ihrem staatlichen Versorgungsauftrag nachkommen. „Da die Post natürlich weiß, wie gut das Geschäft in unserem Edeka-Bodenseemarkt in Kressbronn läuft, hat sie nachgefragt, ob wir uns eine Filiale auch im Langenargener Markt vorstellen könnten“, sagt Pascal Seifert.

Vorteile liegen auf der Hand

Die Vorteile, so der Geschäftsleiter, lägen auf der Hand: „Es sind die durchgehenden und verlässlichen Öffnungszeiten von montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr, mit denen wir punkten. Zudem gibt es bei uns quasi keine Personalunsicherheiten.“ Das Problem: Supermärkte in dieser Größe haben grundsätzlich zu wenige Fläche.

In Langenargen aber musste Platz für die notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Das Café sollte bleiben, die Kassensituation nicht unter einem möglichen Umbau leiden. „Wichtig war, dass die Postrollwege nicht durch den ganzen Markt führen, sondern möglichst schnell aus der Kassenzone heraus geleitet werden können. Die Lösung mit dem Standort im Bereich der Fensterfront nach der Info- oder Notkasse hat sich bewährt“, so Seifert.

Personal soll eingestellt werden

Mehrere Mitarbeiter mit einem Springer, der zwischen Kressbronn und Langenargen eingesetzt wird, sollen für einen flotten und reibungslosen Ablauf am Postschalter sorgen, zusätzlich Aushilfskräfte in Teilzeit eingestellt werden. „Das Postgeschäft in Langenargen hat ein großes Volumen mit vielen Kunden. Täglich erreichen uns bis zu drei LKW-Ladungen mit Paketen, Päckchen, Benachrichtigungen und Briefe, die abgefertigt werden müssen“, berichtet Seifert.

Um den Service abzurunden, wird es im Laufe des Frühjahrs vor dem Markt übrigens eine Postpackstation geben, bei der man rund um die Uhr die Päckchen und Pakete abgeben oder abholen kann.