Spätsommerlicher Segelgenuss bei der 69. Freundschaftsregatta

Der Bodensee zählt mit knapp 30.000 Segelbooten zu den größten Segelrevieren Deutschlands. In diesem Jahr hat er mit überdurchschnittlich vielen schönen Tagen, ausreichend Wind und Wasserstand besonders gute Segelverhältnisse geboten. Darüber haben sich auch die Crews der 40 Segelboote aus Deutschland, der Schweiz und Österreich gefreut, die an der 69. Freundschaftsregatta des Yacht Clubs Langenargen (YCL) teilgenommen haben. Gesamtsieger der Wettfahrt wurde die „Wild Lady“ mit dem Steuermann Wolfgang Palm. Den Wanderpokal für die Clubmeisterschaft des YCL holte ebenfalls die „Wild Lady“. Auf Platz zwei segelte die „Evanesse“ mit Steuermann Patrik Herzig, auf Platz drei positionierte sich die „Green Horny“ mit Steuermann Sammy Smith.

Zwölf Jahre lang hatte die Freundschaftsregatta des YCL pausiert und der Langstreckenregatta The Race Platz gemacht. Über eine Distanz von 70 Seemeilen, von Langenargen bis nach Bodman-Ludwigshafen, von dort ganz in den Osten des Bodensees nach Bregenz und wieder zurück nach Langenargen, war The Race für die schnellen Boote eine optimale sportliche Herausforderung. Für andere mit einer Dauer von über 24 Stunden aber einfach zu lang. Häufig genug waren die Crews bei schwachen Windverhältnissen mit der Suche nach Wind beschäftigt, ihre Geduld wurde dabei auf eine harte Probe gestellt.

Freundschaftsregatta statt The Race: Segler begrüßen die Entscheidung

Der YCL hat daher in diesem Jahr beschlossen, die traditionsreiche und bewährte Freundschaftsregatta wieder aufleben zu lassen. „Ich habe die Freundschaftsregatta immer geschätzt und begrüße diese Entscheidung“, sagte Wolfgang Palm, Besitzer und Steuermann der „Wild Lady“, dem schnellsten Einrumpfboot auf dem Bodensee. Christoph Vitzthum mit seinem 30er Tourenkreuzer „Litha“ pflichtete ihm bei.

Für Ralf Strobl, im Yacht Club Langenargen für den Regattasport verantwortlich, kommt es darauf an, mit attraktiven Wettfahrten und Rahmenprogramm ein breites Feld von Seglerinnen und Seglern zu begeistern. In den Coronajahren waren die Teilnehmerzahlen stark rückläufig, Strobl sieht aber einen positiven Trend. „Die Situation hat sich in diesem Jahr insgesamt wieder stabilisiert, wir sehen sogar einen kleinen Aufschwung und konnten alle Regatten erfolgreich durchführen“, meint Strobl. Erfreulich sei auch, dass die Kooperationen zwischen den Vereinen wiederbelebt wurden. Bei den zehn jährlichen Mittwochsregatten wechsele sich der YCL bei der Wettfahrtorganisation mit den Kressbronner Seglern ab und bei der beliebten Bodensee Quer mit dem SC Rietli Goldach vom Schweizer Bodenseeufer.

Die 40 Crews der Freundschaftsregatta mussten am zurückliegenden Samstagvormittag zunächst bei spätsommerlichem Sonnenwetter geduldig auf Wind warten. Das hatte sich gelohnt. Kurz nach zwölf Uhr frischte ein Westwind auf und erlaubte der Wettfahrtleitung um 12.20 Uhr bei einer Windgeschwindigkeit von zunächst fünf Knoten das Startsignal für den Dreieckskurs vor Langenargen zu geben.

Viel Lob für die Regattaleitung des YCL

„Das Windfenster hat die Wettfahrtleitung optimal erwischt und die Schenkellänge der Bahnen richtig gesetzt. Das sind wir von der bewährten Regattaleitung des YCL gewohnt“, lobte Patrik Herzig von der „Evanesse“. Und Strobl zieht nach der letzten Regatta des Jahres für den Yacht Club Langenargen eine insgesamt sehr positive Bilanz dieser Regattasaison: „Alle Vereine, die Wettfahrten organisieren, freuen sich, dass die ,Corona-Delle’ überwunden ist. Mit dem Regattakalender 2024 werden wir erneut ein gutes Programm vorlegen.“