Sommer-Ausstellung zeigt Picasso, Munch und Heckel

Die neue Sommer-Ausstellung im Museum Langenargen wird am Sonntag, 24. März, eröffnet. Eine Vorbesichtigung mit Museumsleiter und Kurator Ralf Michael Fischer gibt es am Mittwoch, 20. März, um 15 Uhr im Museum.

Die neue Sammlungspräsentation reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart und ergänzt die Sonderausstellung mit eindrucksvollen Druckgraphiken, unter anderem von Pablo Picasso, Edvard Munch oder Erich Heckel. Auch die Sammlungsschwerpunkte können neu entdeckt werden. Das gilt vor allem für Gemälde und Druckgraphiken des berühmten Matisse-Schülers Hans Purrmann und die meisterhaften Aquarelle seiner Frau Mathilde Vollmoeller-Purrmann. Jan Balet ist mit raren Holzschnitten und virtuosen Lithographien vertreten, und an das vielfältige Werk von André Ficus erinnert zu dessen 25. Todestag ein eigener Raum.

Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen gibt es an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat um 15 Uhr. Per Mail an [email protected] können auch Sonderführungen gebucht werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt bezahlt man vier Euro.