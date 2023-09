Zahlreiche Langenargener und Freunde der Gemeinde haben am Samstag und Sonntag die dritte Auflage des „Städtlestreff“ am Marktplatzes vor dem Rathaus gefeiert.

„Heute stehen die talentierten Musiker unserer Musikschule im Mittelpunkt. Ich bin dankbar, dass wir seitens der Gemeinde und der Bevölkerung so viel Wertschätzung erfahren dürfen. Dass das Wetter nun doch noch mitspielt, ist natürlich klasse“, sagte der Leiter der Musikschule, Florian Keller, am Samstag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Viel Regen und kühle Temperaturen wurden für den „Städtlestreff“ am Samstag vorhergesagt. Am Ende verzogen sich die düsteren Wolken und bescherten den Besuchern eine trockene und, vor allem am Sonntag, sonnige Veranstaltung. Dabei sorgte ein breit gefächertes, klangvolles Programm auf der großen Bühne für eine gemütliche Stimmung.

Ökumenischer Gottesdienst hat regen Zulauf

Während am Samstag der Nachwuchs der heimischen Musikschule sowie die Big Band und die Bürgerkapelle im Vordergrund standen, durfte sich Pfarrer Armin Noppenberger von der katholischen und Matthias Eidt von der evangelischen Kirche beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen über regen Zulauf freuen, bevor die Freunde der Musikkapelle Eriskirch zum zünftigen Frühschoppen aufspielten.

Ein Prosit auf Langenargen: Gutes Laune und beste Stimmung herrscht beim Städtlesfest auf dem Marktplatz. (Foto: Andy Heinrich )

Bürgermeister Ole Münder zeigte sich begeistert: „Die letzte große Veranstaltung im Jubiläumsjahr anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung vor 1250 Jahren war ein großer Erfolg. Das Wetter hat rechtzeitig auf Städtlestreff-Wetter umgestellt, wir durften sehr viele Besucher begrüßen. Allen Helfern gebührt mein besonderer Dank“, resümierte das Gemeindeoberhaupt.

Florian Keller zollte seinen Schülern großen Respekt: „Meine Schützlinge hatten nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Kompliment, was alle 145 Musiker auf der Bühne vor so vielen Zuhörern geleistet haben.“

Besucher kommt extra aus dem Elsass

Zufrieden zeigten sich auch die vielen Vereine, die mit Speisen und Getränkeverkauf für das leibliche Wohl sorgten. Besucher Gerome reiste sogar aus dem Elsass an: „Ich kenne Langenargen gut und habe viele Freunde hier.

Der Sonntag steht beim "Städtlestreff" im Zeichen des ökumenischen Gottesdienstes mit anschließendem Frühschoppen. (Foto: Andy Heinrich )

Der Städtlestreff ist eine tolle Gelegenheit, diese wieder zu treffen“, sagte er. Dieter Gassner ist mit Ehefrau Birgit gekommen: „Ein Fest von Langenargener für Langenargener, das auch von den engagierten Vereinen vorbildlich mitgeprägt wurde. Eine Bereicherung im Festkalender der Gemeinde.“