Seniorin wird Opfer von „Schockanruf“

Eine Seniorin aus dem Bereich Langenargen ist Montag Opfer dreister Betrüger geworden. Die Dame war am Vormittag telefonisch von einer Frau mit weinerlicher Stimme kontaktiert worden, die sich als ihre Enkelin ausgab. Dabei gab sie an, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem mehrere Personen zu Tode kamen, nun werde sie bei der Polizei festgehalten. Dann sprach die Seniorin unter anderem mit einem angeblichen Staatsanwalt, der angab, dass eine Inhaftierung der Enkelin nur durch eine Kautionszahlung abgewendet werden könne. Die Frau packte einen mittleren fünfstelligen Euro–Betrag in Umschläge und deponierte diese in der St.-Anna–Straße an einem Hauseingang. Dort wurde das Geld zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr von einer unbekannten Person abgeholt. Nur wenige Minuten später flog der Betrug auf.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07541/7010 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.