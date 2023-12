Seniorenkurs der Musikschule startet

Kurz vor Weihnachten startet wieder eine neue Auflage des Kurses „Musik für Senioren“ in Kooperation mit der Seniorenbeauftragten Annette Herrmann in der Seniorenwohnanlage Mühlengärten unter der Leitung von Tina Manig.

Für alle Neueinsteiger findet am Donnerstag, 14. und 21. Dezember von 10.30 bis 11.30 Uhr eine Schnupperstunde statt. Der Kursbeginn ist Donnerstag, 21. Dezember um 10.30 Uhr. Musikalische Aktivität, gerade für ältere Menschen, ist für den Körper, Geist und Seele wohltuend und stellt einen wichtigen Bestandteil im Leben dar, um sich gesund und fit zu fühlen. Mit der Musikpädagogin und Geragogin Tina Manig bietet die Musikschule Langenargen ein professionelles Unterrichtsangebot an, welches speziell auf ältere Menschen zugeschnitten ist.

Musikalisches Gedächtnistraining, Singen (Arbeit mit neuem und altem Liedgut), Musikhören und erleben, Musizieren mit Bewegung und Rhythmus, Musizieren mit Instrumenten und Experimentieren mit Sprache und Stimme sind Inhalte des Kurses.

Dieses Unterrichtsangebot gilt für die Dauer von zehn Unterrichtseinheiten. Die Kosten betragen 60 Euro. Eine Anmeldung kann via Mail an: [email protected] oder telefonisch unter 0172/8214708 erfolgen. Weitere Fragen können gerne an die Musikschulleitung gestellt werden: [email protected].