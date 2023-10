Langenargen

Senioren fühlen sich in Langenargen wohl

Langenargen / Lesedauer: 3 min

Zur Verbesserung ihrer Mobilität wünschen sich viele Senioren in Langenargen eine bessere Anbindung an das überregionale Schienennetz. (Foto: Andy Heinrich )

Ein Zwischenbericht zum Projekt „Gut älter werden in Langenargen“ ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats präsentiert worden. Das Ergebnis: Die heimischen Senioren fühlen sich im Ort wohl, wenngleich sie sich neben weiteren Themenfeldern in den Bereichen Mobilität und Barrierefreiheit, in der Weiterentwicklung bei Pflegeangeboten oder bei Fragen zur allgemeinen Hilfen im Alltag hier und da Verbesserungen wünschen würden.

Veröffentlicht: 29.10.2023, 15:35 Von: Andy Heinrich