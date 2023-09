Seit 25 Jahren ein Ort der Begegnung und des Lebens

Die aktuell 51 Bewohner der Seniorenwohnanlage Mühlengärten feiern dieses Jahr gemeinsam mit der Gemeinde Langenargen das 25–jährige Bestehen der Einrichtung. Der aus mehreren Gebäuden bestehende Wohnkomplex ist für die Menschen ein Ort der Gemeinschaft, der Begegnung aber auch ein Ort der Ruhe. „In dieser Umgebung leben Menschen ab dem 60. Lebensjahr. Ihnen ist es möglich, so lange wie es geht, ein selbstständiges und selbst bestimmtes Leben zu führen“, sagt Annette Hermann vom Sozialdienst im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Als 1998 der Neubau der Wohnanlage in unmittelbarer Nähe zum Mühlkanal realisiert wurde, konnte wohl keiner ahnen, welchen Stellenwert die Einrichtung für die künftig dort lebenden Senioren und Schwerbehinderten bekommen sollte. In vier Gebäuden mit 47 Ein– und Zweizimmer–Wohnungen leben aktuell 51 Menschen im Alter zwischen 60 und 97 Jahren, Bürger, die sich laut Annette Hermann dort sehr wohlfühlen und eine lebendige Gemeinschaft prägen und schätzen. „Dabei ist es uns wichtig zu betonen, dass es sich hier nicht um betreutes Wohnen handelt. Die Menschen leben autark, nehmen an den musischen, kulturellen sowie informativen und freizeitlichen Angeboten im Haus, soweit ihnen möglich, regelmäßig teil“, erklärt die Seniorenbeauftragte.

Und geboten wird in den Mühlengärten einiges. So gibt es regelmäßig ganzheitliches Bewegungstraining, Gymnastik der Rheumaliga, Angebote vom Tanzzentrum Bodensee und der heimischen Musikschule, den beliebten Frühstückstreff sowie den Bewohnerstammtisch und das Bewohner–Café. „Die Seniorenwohnanlage lebt von ihren Mitmenschen. Gerade nach dem Ableben eines Partners ist das Bedürfnis nach Unterhaltung, Gesprächen oder anderen Unternehmungen bei nicht wenigen Bewohnern groß. Bei uns soll niemand vereinsamen“, weiß Annette Hermann. Das zeige sich vor allem auch in der gegenseitigen Nachbarschaftshilfe und Unterstützung, was ein wichtiger Beitrag für ein gutes Zusammenleben abbilde.

Das es seit 2017 eine Bewohnervertretung, gibt, findet sie eine tolle Sache: „Diese nimmt sich der Anliegen der Menschen an und trägt sie in einer Runde zur Besprechung vor. Zudem plant und organisiert die engagierte Vertretung Veranstaltungen und Vorhaben im Haus.“ Überhaupt pflege man verschiedene Verbindungen und Kontakte wie zur Seniorenbegegnungsstätte, zu den Kirchengemeinden, zur Organisation Nachbarschaftshilfe und zur Sozialstation, zum Hospital zum Heiligen Geist oder auch zur Nachbarschaft und engagierten Bürgern im Ort.

Auch Bürgermeister Ole Münder sieht im Konzept der Anlage eine Erfolgsgeschichte: „Diese wurde nur möglich, weil hier neben unserer tatkräftigen und engagierten Annette Hermann viele ehrenamtliche Bürger tätig sind. Dafür spreche ich im Namen der Gemeinde großen Dank aus. Ich wünsche mir, dass dieser gute Geist, dieses Engagement, auch in den kommenden 25 Jahren erhalten bleibt.“