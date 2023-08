Sehenswürdigkeiten geben Geheimnisse preis

Unter dem Motto „Talent Monument“ öffnen am Sonntag, 10. September, im Bodenseekreis wieder zahlreiche historische Anlagen und Gebäude ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. Die Gemeinde Langenargen veranstaltet im Rahmen des „Tag des offenen Denmals“ zwei verschiedenen Führungen.

Die historische Kabelhängebrücke über die Argen ist eine unter dem württembergischen König Wilhelm II. errichtete Straßenbrücke, welche Langenargen und Kressbronn miteinander verbindet. Die Konstruktion ist als technische Meisterleistung in der Brückenbaukunst seit jeher anerkannt und fasziniert noch heute in ihrer technischen wie optischen Wirkung als eine der ältesten Kabelhängebrücke Deutschlands. Zum 125. Geburtstag erläutert Frank Müller–Thoma um 10 und 16 Uhr wissenswertes über die Kabelhängebrücke und führt Besucher bis hinunter in die Kabelschächte. Zu beachten ist, dass der Abstieg in die Kabelschächte sehr steil und eng ist.

Und noch ein Highlight erwartet Besucher am 10. September: Das denkmalgeschützte „Dammhäuschen“ von 1927 am Ende des Landungsstegs ist zusammen mit dem Schloss Montfort, der Kirche St. Martin und dem Gemeindehafen ein lieb gewonnenes Wahrzeichen der Gemeinde Langenargen. Von Dezember 2022 bis Mai 2023 wurde das Dammhäuschen grundsaniert und erstrahlt seitdem wieder in voller Pracht. Zum Anlass der Fertigstellung erläutert Architekt und Experte für Denkmalschutz, Albrecht Weber, um 11 und 14 Uhr Wissenswertes zur knapp hundertjährigen Geschichte des beliebten „Dammhäuschens“.

Begrenzte Teilnehmerzahlen, Anmeldungen für die Führungen bis Freitag, 8. September, im Amt für Tourismus, Kultur und Marketing Langenargen, per Telefon unter 07543 / 933092 oder per Mail an [email protected]