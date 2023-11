Dass die Tiefgarage am Schloss Montfort in Langenargen dringend saniert werden muss, steht schon lange fest. In der Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Entwurfsplanung abgesegnet. Insgesamt wird die Gemeinde für die Arbeiten rund 5,2 Millionen Euro (brutto) in die Hand nehmen müssen.

Damit haben sich die Kosten für das Projekt mit ursprünglich kalkulierten 2,12 Millionen Euro (2017) im Laufe der Jahre deutlich gesteigert. Dazu kommt, dass die zwei Tiefgeschosse und die Freifläche während der Arbeiten geschlossen sein werden. Das bedeutet, dass Langenargen nicht nur 155 Parkplätze, sondern auch die Gebühren fehlen.

Erst Untergeschosse, dann Parkdeck

Läuft alles nach Plan, beginnt die Modernisierung des über 30 Jahre alten Gebäudes im Juli 2024 und wird im Juni 2025 abgeschlossen. Das Problem: Streusalz, das die Autos im Winter eintragen, hat der Garage massiv zugesetzt.

Wie Frank Muhsau vom Muhsau-Kindl Ingenieurbüro erklärte, müsse man mit Blick auf die einzelnen Kostengruppen für das Paket Baukonstruktion 2,93 Millionen Euro, für technische Anlagen 709.350 Euro und für die Baunebenkosten 748.325 Euro aufwenden. Zunächst soll die Instandsetzung des ersten und zweiten Untergeschosses erfolgen, dann wird das Parkdeck saniert.

Frauenparkplätze kommen

Die Planung sieht vor, dass bei dem Gebäude aus dem Jahr 1990 neben der eigentlichen Tiefgarage die Nebenräume, die Treppenhäuser sowie das Freideck instand gesetzt werde. Zudem ist es laut Frank Muhsau wichtig, den Brandschutz, die Lüftungsanlagen, die Elektroinstallationen und die Sicherheitsanlagen zu modernisieren.

Außerdem wird die Tiefgarage hell und teilweise in unterschiedlichen Farben zur besseren Orientierung gestaltet und es werden Stellplätze für Gemeindemitarbeiter, für Frauen, für Familien mit Kindern und für die Polizei eingerichtet.

Wohnungsbau nicht entschieden

Peter Kraus (Offene Grüne Liste, OGL) kritisierte, dass der Gemeinderat zuvor beschlossen habe, mit der Sanierung des Parkdecks abzuwarten, bis entschieden ist, ob und wann dieses mit einem Wohnhaus überbaut werden kann. „Die Freifläche muss dringend instand gesetzt werden, da die Oberfläche in einem sehr schlechten Zustand ist. Es macht Sinn, die Sanierung komplett samt Freideck durchzuführen, auch mit Blick auf die Kosten. Jede Verzögerung kostet uns noch mehr Geld“, erwiderte CDU-Gemeinderat Markus Krug.

Gute Nachrichten indes gab es für das Gremium bezüglich möglicher Asbestrückstände in der Betondecke im zweiten Untergeschoss. Laboranalytische Untersuchungen haben ergeben, dass die Betondecke mit Abstandshaltern aus Kunststoff keinen Verdacht auf Asbest aufweisen. Laut einer früheren Aussage der Planer könnte die Tiefgarage nach erfolgter Ertüchtigung weitere 30 Jahre betrieben werden.