Rock trifft Blues

„Rock meets Blues“ ‐ unter diesem Motto tritt die Band StormFire zum zweiten Mal im Münzhof Langenargen auf. Am Freitag, 27. Oktober, ab 20 Uhr können Fans der Rockmusik einen ausgelassenen Abend erleben. Auf dem Programm der Band stehen Titel von Walter Trout, Joe Bonamassa, Popa Chubby, CCR + ZZ-Top, Gary Moore und vielen anderen Blues-Rock-Größen. Die Titel bekommen laut Pressemitteilung einen eigenen, für StormFire typischen Charakter. Dafür sorge schon die Sängerin, mit deren Stimme die Songs der Blues-Rock-Herren einfach neu interpretiert werden und erfrischend anders klingen. Mittlerweile sind auch viele eigene Songs der Band im „Rock meets Blues“ Programm. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information Langenargen sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Diese kosten 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.Weitere Informationen unter www.tourismus-langenargen.de.