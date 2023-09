Na dann zum Wohle: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Verpachtung des Noli-Platzes für die kommenden fünf Jahre an Alex Attanasio vergeben.

„Wir sind glücklich und froh, dass wir mit Herrn Attanasio jemanden gefunden haben, der sein Geschäft versteht und dieses mit viel Herzblut und Leidenschaft führt“, stellte Bürgermeister Ole Münder fest. Der Zuspruch und die lobenden und positiven Stimmen seitens der Gäste hätten die Entscheidung des Gemeinderates bestätigt.

Es wird die eine oder andere Überraschung 2024 geben. Alex Attanasio

Das andauernde Provisorium hat ein Ende: Alex Attanasio wird mit seinem Team in den kommenden fünf Jahren die Bewirtschaftung auf dem Noli-Platz an der Mole neben der Langenargener Hafeneinfahrt übernehmen. Er setzte sich mit seinem „Pure Lago“ gegen drei weitere Bewerber durch.

Wie der stellvertretende Leiter des Hauptamtes, Marcel Vieweger, im Gespräch mit der Schwäbische.de erklärte, seien verschiedene Vorgaben festgeschrieben worden, die nicht zuletzt der Arbeitskreis „Noli-Platz“ neutral und gewissenhaft bewertet und beurteilt habe.

80 Sitzplätze

„Zu den Rahmenbedingungen zählen unter anderem die Dauer des Pachtverhältnisses, die Bereitstellung von maximal 80 Sitzplätzen sowie zehn Stehtischen, Öffnungszeiten von April bis Oktober, täglich von morgens bis 23 Uhr sowie der Verkauf von Getränken und Speisen vorwiegend mit italienischem Bezug“, sagte Marcel Vieweger.

Der Pachtzins setzt sich aus einem Jahresfixbetrag und einer anteiligen Umsatzpacht zusammen. Wobei der Jahresfixbetrag 10.000 Euro (netto) und die Umsatzpacht sieben Prozent aus dem Jahresnettoumsatz beträgt.

Aktuell laufen laut Marcel Vieweger die Planungen für eine feste Bewirtungseinheit am Noli-Platz, die mit Beginn der Saison 2024 als dauerhafte Einrichtung den provisorischen Betrieb ablösen soll. Eine öffentliche Toilette wird es direkt vor Ort zunächst nicht geben, was aber keine endgültige Entscheidung sein müsse. Das nächste WC findet sich wenige Meter weiter am Uhlandplatz.

„Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Herrn Attanasio und wünschen ihm für den Weiterbetrieb eines der schönsten Plätze hier bei uns viel Erfolg“, betonte Bürgermeister Ole Münder bei einem Vor-Ort-Termin am Donnerstagnachmittag.

Überraschung angekündigt

Alex Attanasio zeigte sich nach der Entscheidung erleichtert: „Ich habe viel Zeit, Herzblut, aber auch Geld in den Noli-Platz investiert. Ich und mein Team sind dankbar und glücklich, dass wir nun mit neuen Ideen, einem noch vielfältigeren Angebot und, was den betrieblichen Ablauf betrifft, mit noch besseren Möglichkeiten in die Zukunft blicken können.“

Weitere Einzelheiten zur Gestaltung des Noli-Platzes werde in Kürze mit Gemeinde und Architekten besprochen. „Es wird die eine oder andere Überraschung 2024 geben“, versicherte Alex Attanasio.