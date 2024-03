Preisträgerkonzert im Schloss Montfort

Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler der Musikschule Langenargen präsentieren sich am Mittwoch, 20. März um 19 Uhr im Schloss Montfort Langenargen beim diesjährigen Preisträgerkonzert mit Auszügen aus Ihrem Wettbewerbsprogramm. Mit einem Großaufgebot von 27 jungen Musikerinnen und Musikern war die MusikschuleLangenargen mit ihren Lehrkräften beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in diesem Jahr vertreten, wie die Gemeindeverwaltung Langenargen mitteilt.

Das fleißige Üben wurde mit zahlreichen Auszeichnungen (21 erste Preise, sieben davon mitWeiterleitung und sieben zweite Preise) belohnt. Einige junge Talente werden die Musikschule Langenargen am kommenden Wochenende beim Landeswettbewerb in Offenburg vertreten.

Ein Großteil der Teilnehmerschaft stammt aus einem der vergangenen Bläserklassenjahrgänge, welche in Kooperation mit der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule stammt. DieTatsache, dass hier die jungen Musiker/innen im Gruppenunterricht gestartet haben und es so teilweise bis zum Landeswettbewerb geschafft haben, ist bemerkenswert und zeugt von einem sehr fruchtbaren musikalischen Miteinander, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Auf ein zahlreiches Publikum freuen sich die jungen Talente unserer Musikschule mit ihrenLehrkräften. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.