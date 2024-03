Preisträger von „Jugend Musiziert“ der Musikschule Langenargen zeigen ihr Können

Beim Preisträgerkonzert der Musikschule Langenargen des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend Musiziert“ konnten sich 27 junge Talente im Schloss Montfort mit Auszügen aus ihrem Wettbewerbsprogramm in Höchstform präsentieren (Foto: Gemeinde). Das fleißige Üben wurde mit zahlreichen Auszeichnungen (21 erste Preise, sieben davon mit Weiterleitung und sieben zweite Preise) belohnt. Mit acht jungen Musikerinnen und Musikern war die Musikschule Langenargen beim Landeswettbewerb in Offenburg vertreten - gespannt sein darf man auf Kiara Schirmer und Jonas Beck, die sich in der Kategorie „Schlagzeugensemble“ und einem 1. Preis mit 23 Punkte bis zum Bundeswettbewerb qualifizieren konnten.