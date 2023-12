Auf der Suche nach einer vermissten Person ist in der Nacht auf Freitag, 29. Dezember, ein Polizeihubschrauber über Langenargen und Bierkeller geflogen. Nach Auskunft eines Pressesprechers der Polizei konnte die Person allerdings nicht gefunden werden - „weil sie sich nämlich zur Zeit der Suche im Klinikum aufhielt“, so der Sprecher. Offenbar habe der Informationsfluss nicht geklappt. Denn wenn eine Person vermisst werde, werde zunächst bei den Krankenhäusern nachgefragt. Ob die vermisste Person wegen einer regulären Behandlung im Klinikum war oder ob sie wirklich abgängig war und sich dabei in der Nacht Verletzungen zugezogen hat, weiß man bei der Polizei nicht. Die Vermisstenmeldung sei jedenfalls kurz nach 23 Uhr eingegangen, so der Polizeisprecher. Die Suche per Hubschrauber habe dann um 0.45 Uhr begonnen und wurde gegen 2 Uhr beendet.