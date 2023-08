Langenargen

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betugsmaschen

Langenargen / Lesedauer: 1 min

Kriminalhauptkommissarin Sigrid Blenke informiert über Betrugsmaschen. (Foto: Polizei )

Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet am Donnerstag, 21. September, um 15 Uhr in der Seniorenwohnanlage Mühlengärten einen Vortrag zum Thema Telefonbetrüger und andere Betrugsmaschen an.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 09:55 Von: sz