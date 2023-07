Peter Vogel und Band in Langenargen

Die Schlossterrasse wird zum Jazzclub: Am Freitag, 4. August, verwandeln Peter Vogel und seine Band ab 19.30 Uhr die Aussichtsplattform von Schloss Montfort in ein Forum für neue Melodien. Peter Vogel, Pianist, Komponist und Leiter der Langenargener Schlosskonzerte, hat in seinem Ensemble Ausnahmemusiker zusammengebracht. Laut Pressemitteilung haben alle ihre Wurzeln tief in der Klassik. Ihre Liebe gilt aber auch den Rhythmen und der Freiheit der Blue Notes. Als Meister ihres Fachs verbinden sie das Beste aus den Welten Jazz, Pop und Klassik. Die Arrangements für den Abend hat Peter Vogel den Mitwirkenden in die Instrumente geschrieben. So stehen auf dem Programm geistreiche Arrangements berühmter Jazzstandards und Popsongs bis hin zu Jazztunes aus eigener Feder.

Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Karten sind bei allen Reservix–Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener–schlosskonzerte.de. Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Konzertsaal des Schlosses Montfort statt. Deswegen können im Vorverkauf nur so viele Karten angeboten werden, wie die Indoor–Variante zulässt.