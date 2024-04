Partnerschaftsverein lädt zu Kunstsoirée

Der Partnerschaftsverein Langenargen/Bois-le-Roi kündigt eine Kunstsoirée am Dienstag, 23. April, an. Interessierte sind ab 17.45 Uhr zum Empfang mit Wein und Fingerfood eingeladen. Um 18.30 Uhr beginnt der Vortrag mit der Ravensburger Kunsthistorikerin und Galeristin Andrea Dreher aus Ravensburg zum Thema „Kunst als Handelsware?“. Daran schließt sich eine Diskussion an. Der Vortrag ist kostenfrei, Spenden werden erbeten.

Was steckt hinter dem Begriff Druckgrafik? Was ist der Unterschied zwischen Hoch-, Tief-, Flach- und Durchdruck? Was bedeuten die Zahlen und Buchstaben am unteren Bildrand? Wer waren wichtige europäischen Vorreiter? Wer waren die Stars der Szene? Was kann die Druckgraphik, was andere Medien nicht leisten können?

Anhand exemplarischer Kunstwerke nimmt Dreher das Publikum mit auf eine Reise durch die europäische Welt der Druckgrafik. Neben einem besseren Verständnis einzelner Künstlerinnen Künstler sollen an dem Vortragsabend die Bedeutung und die Qualitätsmerkmale der limitierten Auflagenkunst auf Papier vermittelt werden.