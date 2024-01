Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst der Vesperkirche

Unter Beteiligung der Halleluja Singers aus Kressbronn und der Gottesdienstleiter der evangelischen, neuapostolischen und römisch-katholischen Kirchengemeinde wird die diesjährige Vesperkirche in Langenargen am Sonntag, 28. Januar, um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin in Langenargen feierlich eröffnet. Die Vesperkirche im Katholischen Kirchengemeindesaal in der Klosterstraße öffnet von 11 bis 15.30 Uhr jeden Tag von Montag, 29. Januar bis Samstag, 3. Februar. Es locken wieder leckere Speisen für nur 1,50 Euro (gerne gespendet auch mehr), Kaffee und abwechslungsreiche Kuchen. Dazu gibt es Begleitangebote wie Frisör- und Arzttermine. Außerdem steht täglich ein geistlicher Impulse um 14 Uhr auf dem Programm. Es gibt einen kostenlosen Zubringerdienst mit Bussen aus allen Ortsteilen der Seegemeinden. Außerdem wird kostenfrei im Abendprogramm einiges geboten (jeweils ab 19 Uhr): Am Montag, 29. Januar, „Magischer Abend mit den Zauberfreunden Bodensee“; Mittwoch, 31. Januar „Kabarett und Musik mit Ralf Kolars und der Betznauer Boygroup“ sowie Freitag, 2.Februar, der Film „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“. Weitere Infos unter www.vesperkirche-am-see.de