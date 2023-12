Nur der Regen trübt die Stimmung beim Weihnachtsmarkt ein bisschen

Es war wohl dem Wetter geschuldet, dass zumindest am Freitag und Samstag nicht ganz so viele Langenargener und Gäste den traditionellen Weihnachtszauber auf dem Vorplatz des Münzhofs besucht haben. Die Mitglieder der 25 teilnehmenden Vereine hatten dem Platz mit ihren kreativ dekorierten Verkaufsständen weihnachtliches Flair verliehen und eine gemütliche Atmosphäre geschaffen.

Bevor Bürgermeister Ole Münder den Markt am Freitag offiziell eröffnete, erfreuten sich trotz des einsetzenden Regens, der auch den Samstagabend bestimmte, immerhin rund 40 große und kleine Teilnehmer am Lichterumzug mit St. Nikolaus, der standesgemäß mit schmucker Kutsche und schwarzen Rappen angereist war. „Lasst uns gemeinsam adventliche Weisen singen, das Licht des Friedens einfangen und weitertragen“, appellierte dann der Bürgermeister vor dem prachtvoll geschmückten Christbaum, den die Brunnenweiber mit viele Liebe geschmückt hatten.

Bürgermeister Ole Münder eröffnet den Weihnachtsmarkt in Langenargen. (Foto: Andy Heinrich )

Jugendliche der Gemeinde haben die Krippe vor der Pfarrkirche St. Martin neu gestaltet. (Foto: Andy Heinrich )

Münder wirbt für den Frieden

Münder betonte, dass es in diesen Zeiten wichtig sei, sich von dem Licht des Friedens einfangen zu lassen, um dieses in die Welt weiterzutragen. „Wenn Licht in der Seele ist, ist Schönheit im Menschen. Wenn Schönheit im Menschen ist, ist Harmonie im Haus. Wenn Harmonie im Haus ist, ist Ordnung in der Nation. Und wenn Ordnung in der Nation ist, ist Frieden in der Welt. Lassen Sie uns eine friedliche Vorweihnachtszeit genießen und auf wunderbare Tage freuen“, sagte Münder, bevor das Jugendblasorchester die Eröffnung mit passendem Liedgut klangvoll schmückte. Zugleich galt der Dank des Bürgermeisters allen Vereinsmitgliedern, den Mitarbeitern vom Bauhof und der Verwaltung sowie allen Helfern.

Verkaufsstart für Langenargener Chronik

Neben dem kurzweiligen Programm inklusive musikalischer Begleitung durch den Kinderchor der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule und die Bürgerkapelle fiel am Freitagabend auch der Startschuss zum Verkauf der neuen Langenargener Chronik, in der auf 360 reichhaltig bebilderten Seiten viel Wissenswertes und Interessantes über den Ort zu erfahren ist. „Ich kann Ihnen allen dieses Werk nur ans Herz legen, nicht nur als Weihnachtsgeschenk. Glauben Sie mir, es lohnt sich“, sagte Ole Münder und dankte Andreas Fuchs als Mitherausgeber und allen Autorinnen und Autoren.

Trotz einsetzenden Regens lässt es sich der Nikolaus nicht nehmen, mit Ross und Kutsche den Lichterumzug vom Rathaus über die Uferpromenade bis hin zum Weihnachtsmarkt zu führen. (Foto: Andy Heinrich )

„Es hat Spaß gemacht“

Auch wenn sich der Besucherandrang aufgrund des Regens etwas in Grenzen hielt, zog Andreas Schätzle, Vorsitzender des TC-Langenargen, am späten Freitagabend ein positives Fazit: „Trotz schlechten Wetters sind wir mit dem Umsatz und dem Verlauf sehr zufrieden. Die Besucher zeigten sich erfreut und zufrieden mit unserem Angebot von Gin-Punsch und Schnitzelwecken. Es hat allen Spaß gemacht.“ Besucherin Rosa Lichtinger gab gegenüber Schwäbische.de zu verstehen: „Bei gutem Wetter kann jeder. Schließlich gilt es, die heimischen Vereine mit dem Besuch hier zu unterstützen.“