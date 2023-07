Novum in der Clubgeschichte des TC Langenargen

Das hatte der TC Langenargen noch nie: Mit den Herren 70—1 und 70—2 spielten zwei Seniorenmannschaften in dieser Saison in der Oberligastaffel in zwei verschiedenen Gruppen. Am letzten Spieltag sicherten sich beide Mannschaften den Meistertitel. Die Herren 70—1 spielten auswärts in Hechingen. Auch Hechingen war bis zu diesem Tag ohne Niederlage, sodass dieses Match um den Meistertitel und den Aufstieg in die Württembergstaffel — die höchste Spielklasse in Württemberg — entscheiden musste.

Hoch motiviert ging der TCL dieses Match an. Rudi Mehler (1) 6:1, 6:1, Klaus Kloth (2) 6:1, 6:0, Erwin Baierl (4) 6:3, 6:0 gewannen sicher in jeweils zwei Sätzen. Walter Hertenstein (3) hatte etwas mehr Mühe, blieb aber mit 6:4, 6:3 ebenfalls erfolgreich. In den beiden Doppeln wurde es noch knapper als nach den Einzeln erwartet. Mehler/Matthias Kiebler konnten beim 2:6, 6:7 gerade noch den Match–Tiebreak abwenden. Kloth/Baierl siegten 6:4, 6:2. Es war der vierte Zu–null–Sieg im fünften und entscheidenden Spiel.

Mit dem 4:2–Heimsieg der Herren 70—2 über den Tabellenzweiten TA TSV Schnaitheim haben es die Spieler Peter Kowalski, Mathias Kiebler, Dieter Schmid, Jürgen Grieb, Oswald Janke, Ulrich Spatzek und Mannschaftsführer Ernst Käppeler geschafft, die Meisterschaft der Oberligastaffel zu gewinnen. Nach drei gewonnenen Einzeln machten die Langenargener mit einem Doppelsieg durch Kowalski/Janke die Meisterschaft perfekt. Mit erreichten 4:1–Punkten, 22:8–Matches, 46:17–Sätzen und 316:17 erzielten Games ist diese Bilanz sehr überzeugend.

Stand heute hätten beide TCL Mannschaften den Aufstieg in die Württembergstaffel geschafft. Das Problem ist, dass die Württembergstaffel nur aus 1 Gruppe besteht und zwei Mannschaften aus einem Verein nicht gleichzeitig in einer Gruppe spielen dürfen. Sollte sich nichts anderes ergeben, könnte bedauerlicher Weise nur die Mannschaft 70—1 aufsteigen, da deren Spieler die besseren Leistungsklassen haben.

Gemeinsam mit den Meisterkollegen der Herren 70—1 und 70—2 feierten die Herren 75 die Vizemeisterschaft in der Oberligastaffel. Dies schafften sie durch einen 3:2–Sieg gegen den TA SV Burgrieden am letzten Spieltag.

Gegen den Aufstiegsaspiranten Laupheim traten die Herren 40—1 des TC Langenargen auf heimischer Anlage an, um den Verbleib in der Oberliga zu sichern. Die Schwierigkeit der Aufgabe zeigte sich bei Jochen Schirmer (2) und Andreas Springer (4), die beide deutlich den Sieg den Gegnern überlassen mussten. Peter Hagmüller (6) sicherte dem TCL mit seinem 6:0, 0:6, 10:5 den ersten Punkt gegen den Abstieg. Mehdi Benarbi (1) verlor ebenfalls deutlich. Christian Sternig gewann souverän mit 6:1, 6:2. Zum 3:3 nach den Einzeln reichte es nicht, da Mannschaftsführer Andreas Schätzle sein Match mit 3:6, 3:6 abgeben musste. Die Doppel verliefen nicht wie gewünscht. Springer und der bereits verletzte Sternig verloren das Einserdoppel 3:6, 3:6. Der Trumpf Benarbi/Hagmüller stach gegen ein starkes Laupheimer Doppel mit 7:6, 1:6, 4:10 nicht. Einzig Schirmer und der im Match ebenfalls verletzte Schätzle gewannen das Dreierdoppel 6:4, 6:3. Damit stand die 3:6–Niederlage fest. Mit einem gewonnenen Match mehr in der Saison sicherten sich die Herren 40—1 des TC Langenargen trotzdem als Aufsteiger den Verbleib in der Oberliga.

Auch die Damen 30 schafften trotz einer 0:6–Niederlage mit vier angeschlagenen Spielerinnen den Verbleib in der Oberligastaffel.