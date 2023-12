Die Turn- und Festhalle in Langenargen wird voraussichtlich ab Februar wieder für den Schul- und Sportbetrieb sowie für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Seit April 2022 waren dort Geflüchtete untergebracht. Die Kressbrpnner Parkturnhalle wird dagegen weiterhin als Notunterkunft genutzt.

Mieter ist jeweils der Bodenseekreis. Wie Langenargens Bürgermeister Ole Münder bei einer Übergabe der Halle mitteilte, müsse zuvor nicht allzu viel instand gesetzt werden: „Bedenkt man die lange Dauer der Nutzung mit bis zu 90 Personen, so zeigen sich nur geringe Abnutzungserscheinungen in dem Gebäude und am Mobiliar.“

Bis zu 90 Geflüchtete

Über einen Zeitraum von 18 Monaten haben bis zu 90 Geflüchtete unterschiedlicher Herkunft in der Halle vorübergehend eine Unterkunft gefunden. Bedenken seitens einiger Bürger, die Unterbringung direkt neben der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule könne zu Konflikten führen, haben sich dem Bürgermeister zufolge nicht bestätigt: „Die gesamte Situation war für alle Beteiligten nicht einfach, und am Ende des Tages bin ich natürlich froh, dass es zu keinen Zwischenfällen und nur zu wenigen Beschwerden seitens der Nachbarschaft kam. Das ist auch der guten Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem hervorragenden Hallenmanagement geschuldet.“

Ordentlicher Zustand

Was den den Zustand der Halle angeht, stellten die Vertreter der Gemeindeverwaltung fest, dass eine Grundreinigung des Hallenbodens notwendig sei und Gebrauchsspuren in der Sanitäranlage sowie an Tischen und Möbeln beseitigt werden müssten.

„Mit Blick auf die intensive Nutzung muss man feststellen, dass die Halle in einem ordentlichen Zustand ist. Wir gehen davon aus, dass die anstehenden Arbeiten bis Anfang Februar abgeschlossen sein werden und die Halle im Anschluss wieder für die Schule, den Sport und für Veranstaltungen uneingeschränkt zur Verfügung stehen wird. So sind wir mit dem Mieter, dem Landratsamt Bodenseekreis, verblieben“, informierte Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer.

Parkturnhalle wird gebraucht

Während die Geflüchteten, die zuletzt in der Langenargener Turn- und Festhalle untergebracht waren, inzwischen anderweitig in der Region unterkamen, sieht die Situation in der Parkturnhalle in Kressbronn anders aus. „Angesichts der angespannten Situation und der Aussicht darauf, dass wir an den Punkt kommen könnten, an dem keine geregelte Unterbringung und Versorgung neu ankommender Menschen mehr leistbar ist, können wir die Halle aktuell nicht freimachen. Wir haben aus der Gemeindeverwaltung Verständnis für diese Lage signalisiert bekommen, so dass bis auf Weiteres der Status Quo bestehen bleibt“, teilt Robert Schwarz, Sprecher des Landratsamtes, auf Anfrage von Schwäbische.de mit.

Und weiter: Einen Plan gebe es aktuell nicht, „wir fahren auf Sicht. Sobald es möglich ist, wollen wir die Halle zurückgeben. Derzeit bauen wir jedoch weitere Notunterkünfte auf.“

Dezentrale Unterbringung gefragt

Der Langenargener Bürgermeister betonte, dass die Nutzung von Turnhallen als Unterkunftsmöglichkeit nur als Ultima Ratio betrachten dürfe. Wegen der Annahme, dass im kommenden Jahr weitere Geflüchtete im Bodenseekreis und somit auch in Langenargen ankommen werden, müsse alles dafür getan werden, um auf Dauer dezentrale Lösungen zu finden. Ole Münder: „Wir stehen diesbezüglich mit verschiedenen Stellen und Interessenten in Verhandlungen.“