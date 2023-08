Baubeginn in Sicht: Der Langenargener Gemeinderat hat jüngst die Entwurfsplanung der Lanz–Schwager Architekten für das neue Feuerwehrhaus einstimmig abgesegnet. Läuft alles nach Plan, beginnt der Abbruch des Bestandsgebäudes Ende Februar 2024. Kostenpunkt für den Neubau: 8,25 Millionen Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr zieht während der Bauarbeiten zum Bauhof. Auf dem Gelände steht bereits eine Halle, die übergangsweise als Fahrzeughalle genutzt werden kann.

Spatenstich war 2019 geplant

Mit dem einstimmigen Beschluss hat der Gemeinderat einen Meilenstein gesetzt. Denn der dringend benötigte Neubau beschäftigt Verwaltung, Gemeinderat und nicht zuletzt die Feuerwehr seit mehr als zehn Jahren.

Rechtliche Auseinandersetzungen, drastisch gestiegene Kosten und schier endlose Diskussionen sorgten dafür, dass die Planungen des Prestige–Projekt nur sehr langsam Fahrt aufnehmen konnten. Der Spatenstich sollte ursprünglich im Frühjahr 2019 erfolgen.

Von 5,3 auf 8,25 Millionen Euro

Jetzt nimmt die Umsetzung ganz konkret Form an. Die Planer wurden beauftragt, die Baueingabeunterlagen zu erstellen und zur Baugenehmigung einzureichen sowie die Gewerke zu planen und auszuschreiben. Die notwendigen Vergaben werden dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Die Kosten liegen mit aktuell angesetzten 8,25 Millionen Euro deutlich über den ursprünglich kalkulierten 5,3 Millionen Euro. Was laut Architekt Nicolas Schwager besonders den gestiegenen Energie– und Rohstoffkosten zuzurechnen ist. Trotzdem könne man die Mehrkosten von etwa zwei Prozent seit 2019 in Anbetracht eines Investitionsvolumens von mehr als acht Millionen Euro als moderat betrachten.

Haushaltsreste und Zusatzausgaben

Der Finanzverwaltung zufolge stehen aus Vorjahren noch Haushaltsreste in Höhe von rund 1,43 Millionen Euro sowie im laufenden Haushalt von 1,20 Millionen Euro zur Verfügung: „Die restlichen Mittel in Höhe von 5,36 Millionen Euro sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren bis 2026 eingeplant.“

Diskussionsbedarf hatten die Gemeinderäte beim Thema Blockheizkraftwerk (BHK). Roman Wocher, Frank Bücheler (CDU) und Silke Falch (Offene Grüne Liste) kritisierten die Notwendigkeit der Anlage vor dem Hintergrund, dass man neben einer Photovoltaikanlage beim Neubau mit der Technik von Wärmepumpen Energie und Wärme erzeugen werde.

Blockheizwerk wird geprüft

„Außerdem planen wir für die Zukunft ein Nahwärmenetz. Da ist ein zusätzliches BHK nicht erforderlich. Hier steckt Einsparpotential drin“, meinte Frank Bücheler. Karl Schmid (SPD) bemerkte, dass man ohnehin die Gesamtkosten dringlichst im Blick behalten müsse: „Die Ausschreibungen kommen erst noch.“

An die Verwaltung erging schließlich der Auftrag, die Einplanung eines Blockheizkraftwerks insbesondere unter energetischen und betriebswirtschaftlichen Gründen zu überprüfen.