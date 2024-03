„Mörderisch viel Spaß beim Lesen“ wünscht Julian Biberger, als er der Autorin der „Schwäbischen Zeitung“ seinen neuen Bodenseekrimi überreicht. Nach dem Erstling „Irisblütenmord“ von 2022 erscheint am 21. März sein Krimi „Seekunstmord“. Am Samstag, 23. März, kommt der Autor von 10 bis 12.30 Uhr zu einer Signierstunde in die Langenargener Buchhandlung Ruckeisen. Die offizielle Buchvorstellung mit Lesung findet am Samstag, 30. März, um 20 Uhr in der Linse in Weingarten statt.

Nein, die Mordlust guckt ihm nicht aus den Augen, aber die Lust am Schreiben, am Erfinden von Geschichten rund um seine Figuren, für die er zuerst einen Lebenslauf ausdenkt, ehe er an die Handlung und die Strukturierung der Kapitel geht. Seinen ersten Krimi habe er erst einmal ganz zu Ende geschrieben, um zu sehen, ob er damit zufrieden sein kann, erst dann habe er einen Verlag gesucht.

Kommissar Steingruber ist wieder da

Schließlich ist das Schreiben für ihn neben dem Laufen, Radfahren, (Eis-)Baden und Wildlife-Fotografieren eine große Leidenschaft, aber nicht sein Hauptberuf. Nach dem Abschluss seines Studium an der TU Berlin und der Promotion bei Mercedes arbeitet er jetzt bei der ZF als Strategie-Experte in der Transformation, Performance und Standortentwicklung. Da macht es ihm erst recht Spaß, Strategien für seine Krimis, für seine Täter und Kommissare zu entwickeln.

Kommissar Steingruber ist wieder dabei: „Ich möchte eine Reihe mit ihm machen, denn er gibt noch mehr her.“ Im neuen Krimi bekommt der Häfler Kommissar mit Aaliyah Battmann eine dynamische deutsch-kurdische Kommissarin von der Kripo Konstanz an die Seite, denn diesmal führt die komplexe Handlung rund um den See - dafür ist Biberger extra noch per Rad um den See gefahren, um seine Tatorte vor Ort mitsamt ihren Stimmungen zu erleben.

„El Niño“ als Titelbild

Kommissar Steingruber hat seinen vorigen Fall noch im Kopf, als er gleich wieder auf Tätersuche gehen muss: nach einem Täter, der das Morden als Kunst versteht. So sind dessen Taten eng verknüpft mit Kunstwerken um den See, bei denen er nach gelungenem Mord-Kunstwerk stets eine Wolfsfigur aus Meißner Porzellan hinterlässt.

Ein solches Kunstwerk springt einem auf dem wunderbar atmosphärischen Titelbild entgegen: „El Niño“ von Ubbo Enninga an der Radolfzeller Hafenmole. Eine Bronzeplastik, die je nach Wasserstand an Land oder im Wasser kauert und schon Touristen dazu veranlasste, einen Suizidversuch zu melden.

Bekannte Orte am See

Die Stimmigkeit der Lokalitäten ist Biberger ebenso wichtig wie die Stimmigkeit der Struktur: „Da bohre ich mich recht tief hinein.“ Viele hätten ihm schon erzählt, dass sie nach dem Lesen des ersten Krimis auf die Suche nach den entsprechenden Orten gegangen seien. Andere hätten gefragt: „Warum gerade Mord am Bodensee?“

Ich möchte etwas schreiben, wozu ich Bezug habe. Julian Biberger

Doch der Autor, der in Eriskirch aufgewachsen ist und in Brochenzell lebt, wählt bewusst Orte am Bodensee, die er kennt und liebt, ob Langenargen, Insel Mainau, Radolfzell oder Orte am Schweizer Ufer - Orte mit lokalem Bezug, die auch für den Leser einen Wiedererkennungswert bringen: „Ich möchte etwas schreiben, wozu ich Bezug habe.“

Kein Krimi in München

Als ihm ein Verlag einen Krimi im Münchner Milieu vorgeschlagen habe, habe er das glatt abgelehnt: „Das wäre ich nicht.“ Authentizität ja, allerdings mit Freiheiten. So verfälsche er bei bösen Figuren das Umfeld, damit niemand in falschen Verdacht gerät.

Worum es im neuen Krimi geht? Wieder spielen Vergangenheit und alte Sagen hinein, geheimnisvolle Tiere wie der mythologische Fenriswolf, das Kind des nordischen Gottes Loki, und der dämonische Klushund aus der Vorarlberger Sagenwelt. Doch im Mittelpunkt stehen die Kunstwerke am See, von besagtem „El Niño“ bis zum Häfler Klangschiff, und ebenso kunstvoll inszenierte Morde, denen die beiden Kommissare nur mühsam auf die Spur kommen.