Seit Kurzem gibt es in Langenargen einen neuen Treffpunkt. „Bonnie & Clyde“ heißt die Bar mit Lounge-Charakter, die in der Eisenbahnstraße 23 zu finden ist. Am Freitag, 1. Dezember, feiern Betreiber Veli Ceviz und seine Mitarbeiterin Debi Martin mit einer großen Party offiziell Eröffnung. „Wir starten bereits um 13 Uhr. Ab 20 Uhr werden wir mit DJ FeFe bis in die Nacht hinein gemeinsam Spaß haben“, kündigt Veli Ceviz an.

Aus einer ehemaligen Shisha-Bar hat der 44-Jährige, der auch die Havanna-Bar in Kressbronn führt, ein rund 120 Quadratmeter großes Lokal gemacht. Das Besondere: Der Doppelnamen des Lokals zielt auf die zwei Räume und Bars ab, die in dem Haus gegenüber vom Bahnhof im ersten Stock zu finden sind - das „Bonnie“ und das „Clyde“. „Unsere Gäste sollen sich in dieser chilligen Atmosphäre wohl fühlen. Vor allem sollen sie sich vom Stress des Alltags erholen und bei guten Gesprächen und passender Musik schöne Stunden erleben“, sagt Veli Ceviz.

Unten Kebab, oben Bar

Während es im Lokal „Chicago“ im Erdgeschoss Pizzen, Hamburger, Kebab, Pommes oder Schnitzel gibt, liegt der Fokus im Stockwerk darüber auf einem Bar- und Lounge-Konzept. „Meine Leiterin und rechte Hand Debi hat die Räume mit viel Herzblut und Liebe zum Detail sehr schön eingerichtet. Bequeme Sofas und Leder-Sessel, schwarz-weiß Bilder an der Wand und Grünpflanzen auf Tischen und Ablageflächen strahlen im Einklang mit der atmosphärischen Beleuchtung Ruhe und einen gewissen Charme aus, den man heute nicht mehr oft findet“, verspricht der 44-Jährige. Wer einen Teilzeit- oder Minijob sucht, darf sich übrigens gerne vor Ort melden.

Unter anderem können die Gäste im „Bonnie“ sowie im „Clyde“ auf jeweils zwei Bildschirmen Sport-Übertragungen wie Champions-League, Bundesliga, Formel 1 oder Tennis live verfolgen. „Ob Sky, DAZN oder Premiere. Ab kommender Woche ist alles fertig installiert. Wir planen zudem, noch Dart-Automaten aufzustellen“, kündigt Veli Ceviz an.

Shuttle-Bus an Silvester

Wenn am Freitag ab 13 Uhr der offizielle Startschuss in der Bar fällt, gibt es für alle Gäste gratis ein Glas Sekt sowie warmes und kaltes Finger-Food. „Wir werden außerdem gemeinsam Bingo und Raffel, eine Art Tombola, spielen. Zu gewinnen sind Gutscheine samt Freigetränke“, berichtet Debi Martin, die ursprünglich aus England/Manchester stammt.

Auch zu Silvester am 31. Dezember steigt eine große Sause. „Eigens für das Event ist ab etwa 19 Uhr ein Hol- und Bring-Service via Shuttle-Bus eingerichtet, der zwischen den Bahnhöfen Nonnenhorn, Kressbronn, Langenargen und Eriskirch regelmäßig bis in die Nacht hinein pendelt“, informiert Debi Martin. Sie verspricht: „Lachen, fröhlich sein und zusammen positive Energie und Laune versprühen, das ist unser Motto.“

Karten im Vorverkauf und weitere Informationen gibt es direkt im Lokal. Geöffnet hat das „Bonnie & Clyde" täglich ab 13 Uhr.