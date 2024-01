„Nedd hudle, schwätze!“

(hv) - Im proppevollen Münzhof hat Reinhard Schick am Donnerstagabend seinen Zuhörern von der Entwicklung der Mundart wie auch vom Brauchtum im alten Langenargen erzählt. Es war der sechste Vortrag in der Reihe zur neuen von der Gemeinde und dem Archivbeauftragten Andreas Fuchs herausgegebenen Langenargener Ortschronik.

Selbst bei einem etwas sperrigen Thema wie der Entwicklung der Sprache von der indogermanischen Ursprache über Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch zu den süddeutschen fränkischen, bairischen und alemannischen Dialekten wurde gespannt zugehört. Ein Höhepunkt war hier die Lesung des Vaterunsers in althochdeutscher Sprache aus dem Codex Sangallensis von 911 in der St. Galler Stiftsbibliothek. Das projizierte Foto zeigte, wie man schadhafte Stellen des Pergaments ausgeschnitten und jedes Eckchen zum Schreiben ausgenützt hatte. Ebenso spannend waren die vorgetragenen ersten Verse des Nibelungenliedes. Eine der drei vollständigen Handschriften um 1250 liegt ebenso in St. Gallen wie die Urkunde, in der erstmals der Name des heutigen Langenargen genannt wird. Die berühmte Bibliothek liefert vielen Orten Dokumente für besondere Jubiläen.

Anschaulich schilderte Schick die Entwicklung der Sprache bis in die Gegenwart. Statt Seealemannisch wird hier inzwischen Schwäbisch gesprochen, wobei die Mundart zum Leidwesen Vieler ständig an Terrain verloren hat. Selbst ein Martin Walser, der zwar seine Werke in astreinem Hochdeutsch verfasste, sich aber immer wieder für die Mundart einsetzte, konnte den Trend nicht stoppen. Eindrucksvoll Walsers eingeblendete Lesung aus seinem alemannischen Gedicht „S‘ Wasserburger Johr“.

Reinhard Schick streifte die Geschichte Langenargens, um dann auf die Entwicklung des Brauchtums zu kommen bis hin zur Fasnet, die derzeit das Leben hierzulande beherrscht. Er erklärte besonders markante Figuren wie die Pfäläller und kam dabei wieder auf die Sprache: Der Name der Gruppe gehe zurück auf den seealemannischen Satz „D‘ Pfä lället ûser“ (der Föhn hängt die Zunge raus). Mühelos wechselte Schick zwischen den verschiedenen Gebieten, fasziniert ging das Publikum zwei Stunden lang mit.

Man kennt Schick von einer Reihe von Ortsführungen, bei denen kaum einer vorzeitig geht. Der ehemalige Studiendirektor für Englisch und Geschichte ist ein Pädagoge, der weiß, wie er seine Zuhörer packen kann, und - nicht weniger wichtig, ja prägend: Er ist in Langenargen geboren und aufgewachsen, er weiß, wovon er spricht. Atemlose Stille, als er erzählt, dass es früher Geschenke nicht vom Christkind, sondern vom Nikolaus gab, oder wenn er vom Treiben der „Kette-Klosa“ erzählt, das er selber miterlebt hat. Die mit Ketten bewehrten Klosa hätten die Straßen unsicher gemacht und junge Burschen, die sie verhöhnten, auch mal gehörig versohlt. Klar, dass so ein mit vielen historischen Fotos illustrierter Abend, voll aus dem prallen Leben, die Zuhörer begeisterte - ein Höhepunkt im Vortragszyklus zum Jubiläum. Beim anschließenden Umtrunk mit kleinen Leckerbissen und angeregten Gesprächen war kaum ein Durchkommen.