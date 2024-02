Da hat die beste Verkleidung nichts geholfen. Bürgermeister Ole Münder hatte es wohl geahnt und sich am Gumpigen Donnerstag insgeheim als Alpen-Seppl verkleidet.

Gemeinsam mit einer Schar seiner Bediensteten und treuen Schafshüter - Bergkraxler Ziegenmelker und anderen Wanderpredigern - versuchte der Möchtegern-Großvater einer gewissen Heidi sich in seiner Berghütte gegen die aufgewühlte Narrenschar zu wehren.

Die Narren vertreiben den illustren Alpenzirkus

Geholfen hat ihm das letztlich nicht: Nach mehrmaligen erfolglosen Versuchen stürmten die Langenargener Mäschkerle unter der Ansage von Zunftmeister Harald Thierer und Zeremonienmeister Andreas Wund schließlich die ärmliche Baracke und vertrieben unter lautem Wehklagen des illustren Alpenzirkus den Chef-Almöhi vom Gipfel der Macht.

Zuvor ging es am Nachmittag bereits in den Gassen, Kneipen und Institutionen neckisch und närrisch zu. „Heute hauen wir auf den Putz und genießen den Beginn des Endspurts unserer fünften Jahreszeit“, hieß es seitens der Narren, bevor sie sich für den Höhepunkt, den Rathaussturm samt Dorffasnetsball im Münzhof, vorbereiteten.

Der Bürgermeister gibt sich als Revoluzzer aus

Als Erstbesteiger, als Alpenrevoluzzer, wollte er sich gegenüber der Presse ausgeben, der Schultes Münder aus Langenargen. In Wirklichkeit versteckte sich der oberste Lenker der Gemeinde mehr oder weniger geschickt, aber eigentlich doch erbärmlich, hinter seinem niederen Gefolge samt Gemeinderäten, um sich bei einer ordinären Alpenparty mit schweizerischen Köstlichkeiten, reichlich Wein, Sekt und flüssigem Hopfengold frei und auf Kosten des Steuerzahlers, zu amüsieren.

Kommunalpolitische Eitelkeiten? Nicht mit den Narren!

Was zu Beginn des Amüsements noch als motiviertes Stelldichein für Möchtegern-Honoratioren erschien, offenbarte sich mehr und mehr zu einem lustvollen und konspirativen Treffen kommunalpolitischer Eitelkeiten. Freilich stets unter dem Deckmantel der alpenländischen Maskerade und des öffentlichen Schweigens, dem die aufgewühlte Narrenschar kurz darauf ein viel umjubeltes Ende setzen sollte.

„Jetzt holt die Brut da raus!“

„Jetzt holt die Brut da oben raus und macht dem Schultes den Garaus“, riefen Argenhexen, Pfäläller, Schussengeister & Co. und stürmten schließlich zu den Klängen des Fanfarenzugs König Wilhelm das marode Alpenchalet. Am Ende zeigte sich Alpen-Seppl Ole Münder, in der Schandgeige gefangen, einsichtig und übergab, zumindest bis zum Kehraus, den Rathausschlüssel samt Amtsgeschäften an die Narrenzunft d’Dammglonker, bevor die illustre Schar ihren Sieg beim Dorffasnetsball im Münzhof gebührend feierte - Sowieso-Allweilno“.