Nach plötzlichem GT-Masters-Aus ‐ Das sind die Pläne von Tim Zimmermann

Tim Zimmermann hat seine Rennsaison 2023 nun endgültig für beendet erklärt. Trotz intensiver Gespräche hätte „eine Rückkehr in das ADAC GT Masters unter anderer Flagge weder finanziell noch sportlich einen Sinn ergeben“, so Zimmermann. Der 27-jährige Langenargener konzentriert sich nun auf das kommende Jahr und die Weiterentwicklung seines Unternehmens.

Es ist eine Situation, die sich Zimmermann anders gewünscht hat. Zusammen mit Jaxon Evans erarbeitete er sich einen guten Zwischenstand und wollte in den verbleibenden drei Rennwochenenden im ADAC GT Masters um Sieg kämpfen. Dann allerdings zog sich Zimmermanns Team Huber Racing Anfang September plötzlich aus der Liga der Supersportwagen zurück. Die Bayern nannten den gesundheitlich bedingten Ausfall von Teamchef Christoph Huber als Grund. Für Zimmermann bedeutete das gleichzeitig das Saisonaus, und der 27-jährige hatte zudem wenig Zeit, diese Nachricht zu verdauen. „Mit Chancen auf den Titel aufgeben zu müssen, ist sehr bitter ‐ vor allem weil man daran selbst keine Schuld trägt“, sagt Zimmermann. „Wir haben natürlich sofort alle Möglichkeiten ausgelotet und die Fühler in alle Richtungen ausgestreckt. Schlussendlich gab es aber keine Möglichkeit, die Saison sportlich vernünftig zu Ende zu bringen.“

Rückhalt von den Partnern und Sponsoren

Die Entscheidung von Huber Racing, das im Frühjahr erst begonnene Projekt im ADAC GT Masters einzustellen, nimmt er zur Kenntnis. „Das bedeutet aber nicht, dass mich so ein Rückschlag ganz zurückwirft“, gibt sich der Langenargener Rennfahrer kämpferisch. „Die Ergebnisse haben gestimmt, wir standen mehrfach auf dem Podium und konnten ein Rennen gewinnen.“ Schon jetzt laufen Verhandlungen für die Saison 2024. „Darüber werden wir aber dann sprechen, wenn alle Details bekannt und ausverhandelt sind.“

Auch mit seinen Partnern und Sponsoren musste Zimmermann in dieser Situation sprechen. „Da war aber sehr viel Verständnis und Rückhalt zu spüren“, erzählt er. „Ich habe von meinen Partnern durchweg positive Signale bekommen und die Aussicht, dass die Unterstützung auch in der Zukunft besteht.“ An dieser Zukunft arbeitet Tim Zimmermann auch in seiner nun rennfreien Zeit. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Unternehmer und kümmert sich selbst um die Finanzierung seines Sports. Dazu gehören auch Vorträge und Coachings für Firmen. Zimmermann: „Auch wenn ich die Rennen bis zum Winter vermissen werde, macht mir mein zweites Standbein jede Menge Spaß. Es gibt immer etwas zu tun und 2024 greife ich dann im Motorsport wieder mit vollem Einsatz an.“