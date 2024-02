Musikschüler bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Mit einer Abordnung von 27 Schülerinnen und Schülern war die Musikschule Langenargen beim Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ vertreten. Spitzenreiter war Jonathan Bucher (Horn), der mit 25 Punkten die höchste Wertung erzielte und sich nun auf den Landeswettbewerb freuen darf. wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Herausforderung stellte auch die Teilnahme in der Kategorie „Kunstlied“ dar. Jakob Bucher (Sopran), begleitet von Luna Tamaschko am Klavier, erreichte in dieser Kategorie mit 24 Punkten und einem ersten Preis ebenfalls die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Kiara Schirmer nahm in den Kategorien „Klarinette Solo“ und „Schlagzeugensemble“ teil. In beiden Kategorien erreichte Sie einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Einige Schülerinnen und Schüler des vergangen Bläserklassenjahrgangs in Kooperation mit der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule konnten weitere vier erste Preise, drei davon mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, erzielen.

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der jungen Musikerinnen und Musiker leisteten laut Mitteilung die Lehrkräfte Gertraud Vogel, Andrea Grözinger, Maiko Ishiguro, Daniela Frommelt, Wolfgang Lindner, Christian Beemelmans, Andreas Bucher, Martin Beck und Florian Keller.