Menschen wie Peter Vogel sind es, die etwas bewegen, die andere begeistern und dabei kein Strohfeuer entfachen, sondern tiefer gehen. Am 10. Januar hat der Lindauer, der über die Region hinaus als Musiker und Veranstalter bekannt ist, seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Von Harald Nerat hat Vogel 2012 die Langenargener Sommerkonzerte, seither Schlosskonzerte, übernommen. Er hat das klassische Programm durch Crossover erweitert und neue Zuhörer hinzugewonnen. Seine Liebe zum Jazz versteckt der Musiker, der Klavier, Orgel und Komposition studiert hat, nicht, sondern er überzeugt - besonders, wenn er als Pianist zwischen den verschiedenen Ebenen wechselt. Ein Schauspiel für sich, mit welchem Feuer er am Flügel sitzt und spielt, dass die Haare fliegen, und Zuhörer wie Mitspieler mitreißt.

Kulturarbeit hat sich nebenbei ergeben

Auch wenn er fast auf 30 Jahre als Kulturveranstalter zurückblickt, sagt er mit Überzeugung: „Ich fühle mich nach wie vor als Musiker, die Kulturarbeit hat sich am Wegesrand ergeben.“ Nach wie vor ist er als Musiker unterwegs, als Pianist, als Organist wie als Komponist. In der Coronazeit sind neue Kompositionen entstanden, 2023 wurden beim Konstanzer Musikfestival seine „Stringpatterns“ uraufgeführt.

Podium für junge Hochbegabungen

Das seit 2015 von ihm veranstaltete Konstanzer Musikfestival ist das jüngste in einer Reihe, die 1995 angefangen hat. Damals hat er, als er im Lindauer Kulturamt kein Ohr dafür fand, ein eigenes Konzept entwickelt, jungen Hochbegabungen ein Podium zu schaffen, das auch einen Meisterkurs mit dem Pianisten und Klavierpädagogen Karl-Heinz Kämmerling einschloss. Als einmalige „Leuchtkerze“ habe er dieses erste Festival angesehen, doch dann habe der Professor gesagt: „Peter, das müssen Sie weitermachen!“ Auch der Wiener Violinprofessor Boris Kuschnier sagte einen Meisterkurs zu. So ergab sich der zweijährige Turnus der Internationalen Klavier- und Violinfestivals junger Meister, die nach Anfangsjahren in Lindau inzwischen in Langenargen stattfinden und mit Konzerten bis Augsburg ausstrahlen. Die ZF-Kunststiftung stieg als Mäzen des Internationalen Konzertvereins Bodensee ein, der zweijährliche ZF-Musikpreis kam hinzu.

Jugend und Erfahrung als Quartett

Immer geht es Vogel darum, junge Hochbegabungen zu fördern. Als während der Corona-Beschränkungen beim Festival keine Orchesterkonzerte möglich waren, hat er das neue Format „Young Spirit - Skilled Hands“ ersonnen, bei dem zwei junge Spieler mit zwei erfahrenen Spielern ein Quartett bilden - ein Gewinn für beide Seiten. Junger Geist, gepaart mit Erfahrung, das sei von Anfang an sein Impuls gewesen. Die so Geförderten danken es ihm, indem sie auch als arrivierte, in aller Welt gastierende Künstler gern zurückkommen zu seinen Konzerten, sei es in Langenargen oder Konstanz oder am Arlberg. Er denkt an Igor Levit, Alice Sara Ott, Herbert Schuch oder Aaron Pilsan, aber auch an junge Künstler wie Cosima Soulez-Larivière. Es ist auch ein ganz besonderes Ambiente, wenn im Langenargener Schloss hinter dem Konzertflügel der Säntis zu sehen ist, wenn draußen die Wellen anbranden und die Nacht hereinbricht.

Tochter folgt ihm auf die Bühne

Eine besondere Freude ist es für Peter Vogel, dass seine bald siebzehnjährige Tochter Hannah seine Liebe zur Musik, zum Jazz geerbt hat und als Jungstudentin schon mit Auftritten als Jazzsängerin ihr Publikum hingerissen hat. Peter Vogel: aktiver Musiker und Konzertmanager mit einer Mission.