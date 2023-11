Rückblicke auf die Museumsjahre 2022 und 2023 und Einblicke in die Ausstellungsplanung für das Jahr 2024 standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung 2023 des Museums Langenargen im Münzhof. Ein Höhepunkt im nächsten Jahr:

Vor einem überschaubaren Mitgliederkreis erinnerte Museumsleiter Ralf Michael Fischer eingangs an den 100. Geburtstag von Museumsgründer Eduard Hindelang am 9. November und an das verstorbene Ehrenmitglied Christoph Luchsinger, der dem Museum seine Jan-Balet-Sammlung geschenkt hatte. Der Vorsitzende berichtete dann von den fortschreitenden Modernisierungsmaßnahmen, die der besseren Präsentation und der sachgemäßen Lagerung der Bestände dienen und den Energieverbrauch reduzieren sollen, aber ebenso wichtig sind, um potente Leihgeber zu gewinnen.

Museum in Motion

Fischer blickte zurück auf 2022 mit der Ausstellung „Fritz Steisslinger ‐ Faszination Wasser“, die erstmals alle Bereiche unter dem Jahresthema „Wasser“ aufeinander bezogen habe. Der Ansatz „museum in motion“ mit fließenden Grenzen zwischen Sammlungspräsentation und Sonderausstellung werde fortgeführt, denn der permanente Wandel mache auch einen wiederholten Besuch attraktiv. Verstärkt werden soll auch die Kunstvermittlung an Kinder und Jugendliche.

Kein isoliertes Nebeneinander, sondern eine konstruktive Kooperation und ein innovativer künstlerischer Impuls sei auch die neue Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kavalierhaus-Stipendiaten der Gemeinde, wie sie erstmals mit Richard Schindler stattfand und jetzt mit Hannah J. Kohler fortgeführt wurde. Eine Kooperation, die ebenso einen Werbeeffekt für das Museum habe wie der „Kunstpark am See“.

Kein Heimat-, sondern Kunstmuseum

Mit dem von der Carl- und Karola-Winter-Stiftung angekauften Werk „Kongress der vom Himmel Gefallenen“ von Inge Kracht sei die Sammlung ausgebaut worden. Positiv sei auch der Ausbau der Kooperationen mit der Lände Kressbronn, der Galerie des Bodenseekreises in Meersburg und der Kunststiftung Hohenkarpfen sowie die guten Kontakte zum Purrmann-Haus in Speyer und zum Purrmann-Archiv in München. Weitere Kooperationen seien in Planung.

Stolz wies Fischer auf die Planung für 2024 hin: Unter dem Titel „Vor und nach Goya ‐ Experimente auf Papier“ stehe die Aquatinta-Technik im Mittelpunkt. Weltberühmte Druckgrafiken von Goya wie „Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“ und Werke aus dem Zyklus der „Caprichos“ stehen neben Werken des Vorläufers Jean-Baptiste LePrince und zeitgenössischen Positionen der aus Tettnang stammenden Künstler Karin Brosa und Eckhard Froeschlin. Um auch nach außen hin deutlich zu machen, dass das Museum kein Heimatmuseum ist, werde mehr und mehr der Name „Kunstmuseum Langenargen“ eingeführt.

Beitrag angehoben

Nach Berichten von Schatzmeister Bernd Kleiser und Kassenprüfer Achim Zodel wurde der Vorstand einstimmig entlastet, für die zurücktretenden Kassenprüfer Walter Stumpp und Achim Zodel stehen künftig Alexander Myhsok und Ralph Seubert. Der Kassenbericht zeigte schmerzliche Verluste durch zurückgehende Mitgliederzahlen, Zuschüsse und Großspenden. So wurde die Anhebung des Mindestmitgliederbeitrags auf 25 Euro als angemessen angesehen und einstimmig angenommen. Dennoch seien Sparmaßnahmen und eine verstärkte Werbung dringend notwendig.

Als letztes Schmankerl zeigte Fischer das Aquatinta-Bild „Bewegtes Gebüsch“ von Max Uhlig aus seiner eigenen Sammlung, das in der Sonderausstellung zu sehen sein werde.