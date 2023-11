Der Bodensee rauscht leicht, die Sonne geht langsam unter und Ralf Michel blickt lächelnd und nachdenklich hinaus auf den Bodensee. Hier, nahe des Langenargener Schlosses Montfort, hat der 56-Jährige einer Frau das Leben gerettet. Dafür zeichnete ihn der Bodenseekreis und das Polizeipräsidium Ravensburg jüngst mit dem Zivilcouragepreis aus.

Und als wäre dies allein nicht ungewöhnlich genug: Vier Jahre zuvor wurde ihm selbst das Leben gerettet ‐ am exakt gleichen Tag.

Ralf Michel hat am 11. September einer Frau das Leben gerettet. Warum das Datum für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat, erklärt er im Video.

Es ist der 11. September 2023, die Sonne scheint und der passionierte Stehpaddler Ralf Michel ist relativ weit draußen hinter der Schifffahrtslinie unterwegs. Ralf Michel ist oft am und im See, er wohnt seit mehr als 20 Jahren am Langenargener Bodenseeufer. Weil er einmal viel Zeit an einem Strand verbracht hat, werde das Uferstück in Langenargen mittlerweile „Michelstrand“ genannt, so Ralf Michel ‐ obwohl es sich um einen öffentlichen Strand handelt.

Paddler reagieren nicht auf Hilferufe

Auch an diesem Tag ist Ralf Michel auf dem Stand-Up-Paddle-Board (SUP) unterwegs. „Das war ein wichtiger Tag für mich persönlich“, sagt Ralf Michel und ergänzt: „Ich wollte an dem Tag für mich alleine sein, meine Ruhe haben.“ Lange währt die Ruhe nicht, denn Ralf Michel hört Hilfeschreie.

Wenn jemand um Hilfe ruft, geht das einem durch Mark und Bein, so war es bei mir. Ralf Michel

„Das kam mir irgendwie suspekt vor, weil ich gar nicht darauf gefasst war, dass jemand bei so schönem Wetter um Hilfe ruft. Vor allem galten die Rufe erst gar nicht mir.“ Eine auf einer Poolnudel schwimmende Dame versucht zunächst, zwei SUP-Fahrer zu erreichen ‐ die aber nicht reagieren. Dann habe sich die Frau umgedreht und in Ralf Michels Richtung gerufen, der mindestens 200 Meter von ihr entfernt ist.

„Wenn jemand um Hilfe ruft, geht das einem durch Mark und Bein, so war es bei mir. Da muss ich helfen, da gibt es gar keine Diskussion.“ Ralf Michel paddelt so schnell wie möglich zu der Dame, der er die Panik anmerkt. „Ich habe versucht, sie abzulenken und in ein Gespräch zu verwickeln“ ‐ damit sie die Situation anders wahrnimmt.

Kurz vor dem Untergehen

Als Ralf Michel die Dame erreicht, ist sie komplett außer Atem. „Sie hat richtig geröchelt, wahrscheinlich wäre es nicht mehr lange gegangen, dann wäre sie untergegangen.“ Ralf Michel nimmt die Frau an der Hand, aber wie bekommt man sie nun raus ans Ufer? Sie alleine aufs Bord hieven? Unmöglich, sagt Ralf Michel.

Endlich am Ufer: Hier wartete der Notarzt auf die Dame, die Ralf Michel vor dem Ertrinken rettete. (Foto: Simon Federer )

Sein Glück: Vom Ufer her kommt ein junger Mann auf dem SUP schnell herangepaddelt. „Wir haben sie zwischen beide SUPs genommen“, erklärt Ralf Michel. So befördern sie die Dame ans Ufer, die nun aufhört, zu röcheln und deren Gesichtsfarbe langsam wieder zurückkehrt.

Am Ufer wartet schon der herbeigerufene Notarzt, der die Dame versorgt. Sie erlitt nach Polizeiangaben eine leichte Unterkühlung. Ralf Michel will nach Hause paddeln, doch dann fängt ihn ein Boot der Wasserschutzpolizei ab. Ob er der Retter sei? „Nicht nur ich alleine, sondern auch ein anderer Herr.“

Ein schwerer Unfall

Die Polizei nimmt Michels Personalien auf, auch die gerettete Dame erfährt seine Telefonnummer bald ‐ und kommt ein paar Tage später bei Ralf Michel mit einer Flasche Sekt vorbei. „Ich habe mich gefreut, die Frau wieder strahlend und gesund zu sehen.“

Ende gut, alles gut? Ja, aber etwas gehört noch zur Geschichte dazu. „Der 11. September 2019 war für mich ein sehr ereignisreicher Tag, weil ich an dem Tag, fast um die gleiche Uhrzeit, einen schweren Unfall mit dem Rennrad hatte. An dem Tag hat mir jemand das Leben gerettet ‐ und das berührt mich heute noch“, sagt Ralf Michel und ergänzt: „Ich habe noch die Aufgabe gehabt, jemandem etwas Gutes zu tun ‐ mir hat auch jemand was Gutes getan.“

Lebensretter wird belohnt

Mit einem nagelneuen Rennrad ist er den Berg von Gattnau in Richtung Kressbronn hinuntergefahren, „nicht so schnell, ganz normal“, wie er sagt. Jedenfalls fuhr er einem kleinen Handwerkerwagen in die Seitenwand. „Und dann war ich weg.“ Aufgewacht ist Ralf Michel, als die Sanitäter ihn in den Krankenwagen hineingeschoben haben. „Ich hatte so viele Schutzengel.“

Schutzengel hatte auch die Dame, die Ralf Michel aus dem Wasser gerettet hat. Für sein beherztes Eingreifen erhält er den Zivilcouragepreis des Bodenseekreises.