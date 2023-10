Der Fahrer dieses Wagens hat nicht falsch geparkt. Ihm ist am Sonntagnachmittag in der Mühlstraße in Langenargen plötzlich schwarz vor Augen geworden. Das erklärt die Polizei auf Nachfrage. Er war mit seinem Wagen aus Richtung Lindau unterwegs und allein beteiligt im Gartenzaun gelandet (Foto: Wilhelm). Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Abklärung in die Klinik.