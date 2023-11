Mehrere Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen waren am Mittwochabend in einem Wohngebiet in Langenargen im Einsatz. Ein Senior hatte offenbar in einem psychisch angeschlagenen Gemütszustand in seinem Wohnhaus mit einer Waffe hantiert, woraufhin die Polizei alarmiert wurde.

Nachdem die Polizisten den Mann in Gewahrsam genommen hatten, wurde er in eine Klinik gebracht, heißt es in einem Polizeibericht. Zu einer konkreten Bedrohung seit es den Ermittlungen zufolge nicht gekommen.

Weitere Waffen entdeckt

Die Beamten stellten den kleinen Waffenschein des Mannes, zwei Schreckschusswaffen und dazugehörige Munition sicher. Die zuständige Waffenbehörde wurde über den Vorfall informiert und prüft nun, inwieweit der Mann in der Zukunft derartige Gegenstände besitzen darf.

Neben den Kosten für die unfreiwillige Übernachtung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers erwartet ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.