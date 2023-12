Folgenreicher Umzug: Früher lebte der dreistachlige Stichling im Uferbereich, 2012 drang er jedoch unvermittelt und in Massen in das Freiwasser des Sees ein. Dort macht die Fischart bekanntlich den bedrohten Felchen die Nahrung streitig und frisst deren Nachkommen. Wie die Fischereiforschungsstelle Langenargen (FFS) am Mittwoch mitteilte, gibt es jetzt eine erste Erklärung für den plötzlichen Ortswechsel.

Demnach lockt die bessere Verfügbarkeit von Omega-3-Fettsäuren die Stichlinge in die Seemitte. Zu dem Ergebnis kommt die FFS in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität (TU) München in einer aktuellen Studie.

Ruderfußkrebse statt Wasserflöhe

In deren Rahmen analysierte ein Forscherteam die Fettsäurezusammensetzung der Stichlinge am Ufer und im Freiwasser sowie deren Mageninhalte. Dabei stellten die Wissenschaftler laut Mitteilung fest, dass Stichlinge aus dem Freiwasser signifikant besser mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren versorgt sind als ihre Artgenossen am Ufer.

Die Erklärung dafür liege in der Ernährung, denn Stichlinge im Freiwasser könnten deutlich mehr Ruderfußkrebse fressen, welche die wichtigen Fettsäuren aufweisen würden. Stichlinge am Ufer müssten dagegen verstärkt auf defizitäre Wasserflöhe ausweichen. Die Nahrung sei somit im Freiwasser deutlich hochwertiger und biete eine plausible Begründung für das äußerst ungewöhnliche Wanderverhalten der Stichlinge im Bodensee, schreibt die FFS.

Stichling als Profiteur

Auch auf die Frage, warum eine derartige Invasion des Freiwassers bisher nur für den Bodensee beschrieben wurde, liefert die Studie Antworten. Jan Baer von der FFS wird dazu folgendermaßen zitiert: „Die Stichlinge im Bodensee, die ja durch den Menschen eingeschleppt wurden, sind marinen Ursprungs.

Im Meer sind diese Omega-3-Fettsäuren in der Nahrung nahezu im Überfluss vorhanden. Im Süßwasser ist das hingegen anders, hier sind bestimmte, lebensnotwendige Fettsäuren ungleich verteilt.“ Stichlingen aus anderen Seen, die schon seit Jahrtausenden an die Süßwasserbedingungen angepasst sind, könnten am Ufer bleiben, weil sie in der Lage sind, diese Fettsäuren selber zu synthetisieren.

Zu Zeitpunkt des Umzugs haben die Forscher ebenfalls eine Idee: 2012 sei die Dichte an Fischen im Freiwasser, insbesondere an Felchen, ungewöhnlich niedrig und die Konkurrenz um Nahrung und Platz gering gewesen. Das nutzten die Stichlinge der Mitteilung zufolge möglicherweise für ihre Invasion aus und übernahmen, zum Leidwesen der Felchen, deren Lebensraum.

Fang macht laut Experten Sinn

Die Pläne der Anrainerstaaten, mit Netzen und Reusen zukünftig aktiv gegen den Stichling vorzugehen, macht aus Sicht der Experten deshalb durchaus Sinn, heißt es weiter. Denn auf diese Weise könne theoretisch die Konkurrenz um Nahrung und die Sterblichkeit der nachwachsenden Felchen reduziert werden, und vielleicht die ab 2024 für drei Jahre geltende Felchenschonzeit dazu führen, dass der Bestand wieder anwachse.

Die FFS schreibt schließlich: „Dann wäre die Dichte an Felchen möglicherweise wieder so hoch, dass diese die vorhandenen Nahrungsquellen im Freiwasser selber effektiv nutzen können - und diese nicht weiter als Anreiz für stachelige Invasoren dient.“