Ein Lastwagen ist am Freitag in Langenargen der Straße abgekommen und seitlich in den Straßengraben gekippt. Wie die Feuerwehr Langenargen mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 9.30 Uhr zu dem Verkehrsunfall alarmiert.

„Die Besatzung eines Löschfahrzeugs entfernte die Frontscheibe des Unfallfahrzeuges sowie kleinere Bäume in der direkten Umgebung, um dem Rettungsdienst die Versorgung und Rettung des Lkw-Fahrers zu ermöglichen“, teilt die Feuerwehr mit.

Bei der anschließenden Bergung des Kippers unterstützten die Feuerwehrleute ebenfalls. Während der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte zudem den Brandschutz sicher.