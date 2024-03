Langenargens Sportler sparen Strom durch neue LED-Beleuchtung

Einstimmig hat der Gemeinderat einem Antrag des TV 02 Langenargen zur Umrüstung der Beleuchtung in der Dreifeld-Sporthalle stattgegeben und eine Kostenbeteiligung in Höhe von 24.963 Euro bewilligt. Dazu will die Gemeinde mit dem Verein einen Pachtvertrag über die Dauer von zehn Jahren abschließen.

Die Sporthalle im Sportzentrum wird mit LED-Leuchten ausgestattet. Derzeit sind in der Halle 108 sogenannte HQL-Lampen mit jeweils 285 Watt verbaut. Wie Energieexperte Claus Hartmann in der Gemeinderatssitzung erklärte, seien die Quecksilberdampflampen seit 2015 EU-weit verboten und dürften somit nicht mehr verbaut werden. Gründe hierfür seien der hohe Stromverbrauch, der Quecksilbergehalt der Leuchtmittel, sowie die veraltete Technik. Mit mittlerweile mehr als 20 Jahren Betriebszeit sei Laut Harmann die Leistung stark eingeschränkt, so dass der Betrieb nur unter Volllicht durchgeführt werden könne, was sich am Stromverbrauch deutlich bemerkbar mache.

System ist wiederverwertbar

„Das Befestigungssystem der alten Lampen kann wie auch die bestehende Verkabelung, ohne Umbauarbeiten übernommen werden. Zudem ist die LED- Leuchte ballwurfsicher. Die neuen Lichtmittel sind dimmbar und somit auf die jeweiligen Sportarten und Bedürfnisse anpassbar, wobei man entsprechende Lichtprofile für die jeweiligen Sportarten hinterlegen kann, um mit einem Druck die korrekte Beleuchtungsstärke zu erhalten.

Die Demontage der Bestandsbeleuchtung, die Aufhängung der neuen LED-Beleuchtung, die Anschlussarbeiten sowie die Programmierung wird in Eigenleistung durch den TV 02 erbracht“, berichtete Hartmann. Bei einem Lichtstrom (Helligkeit) von 22.700 Lumen bezifferte er die Lebensdauer auf rund 80.000 Stunden. Insgesamt sollen 54 Stück LED Leuchten mit einer Leistung von 182 W bei Volllicht verbaut werden.

Viel Geld im Jahr gespart

Wie dem Sachbericht zu entnehmen ist, weist die Stromrechnung für das Jahr 2023 einen Gesamtstromverbrauch von 45.105 kWh auf, 34.531 kWh entfallen dabei auf die bestehende Beleuchtung. Der Verbrauch der neuen Beleuchtung wird voraussichtlich weniger als ein Drittel betragen. Damit wird Strom gespart, was eine Einsparung von rund 6.670 Euro pro Jahr ergebe. „Mit dieser jährlichen Einsparung hätte sich die Maßnahme für die Gemeinde in einem Zeitraum von vier Jahren amortisiert“, rechnete der Sanierungsmanager vor.

Die Kosten für den Elektrofachbetrieb gab Hartmann mit 36.465 Euro und die Eigenleistungen über den Verein (75 Stunden á 25 Euro) mit 1875 Euro an. Bei kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 38.340 Euro und einer zu erwartenden Förderung durch den Württembergischen Landesportclub von 11.502 Euro verbleibt der zu finanzierende Eigenanteil der Gemeinde bei 24.963 Euro.

Für die Zuteilung eines Förderantrags müsste eine Zusage der Gemeinde über einen Pachtvertrag von mindestens zehn Jahre vorliegen.