Die Langenargener feiern am Sonntag, 14. Januar, um 13.30 Uhr mit dem großen Narrensprung den Auftakt zur heimischen Straßenfasnet. Bereits am Samstag beginnt um 16 Uhr das „Warm Up“ vor dem Rathaus mit dem traditionellen Narrenbaumstellen, Brauchtumsvorführungen, musikalischen Einlagen und Tanzvorführungen, bevor die Argenhexen um 19 Uhr im Festzelt am Uhlandplatz bei freiem Eintritt zur beliebten Hexenparty einladen. Das Abzeichen für den Umzug kann zum Preis von drei Euro vor Ort gekauft werden.

„Sowieso - Allweilno“: Am Sonntag verwandelt sich die Gemeinde Langenargen zum 69. Mal in eine Narrenhochburg mit kollektivem Ausnahmezustand. Mit 65 geladenen Zünften, Gruppen und Musikkapellen startet die gastgebende Zunft „d’Dammglonker“ in die fünfte, für die Maskenträger schönste Jahreszeit. Wie Zunftmeister Harald Thierer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ ankündigt, erwarte man zum großen Sprung rund 4000 aktive Teilnehmer, die für eine bunte, klangvolle und unterhaltsame Fasnet-Stimmung sorgen werden.

Kapazitätsgrenze erreicht

„Auch in diesem Jahr gab es wieder sehr viele Bewerbungen. Leider mussten wir vielen Gruppen absagen, da wir an die Grenzen der Kapazität gekommen sind. Je nach Wetter werden zum rund zweieinhalb Stunden dauernden Spektakel mehrere tausend Schaulustige aus nah und fern Langenargen besuchen“, sagt der Narrenchef, der mit Blick auf die Vorbereitungen die unbürokratische Zusammenarbeit mit Bürgermeister Ole Münder und seinen Mitarbeitern, mit der Polizei, der Feuerwehr und dem DRK lobt. Über 200 Arbeitsschichten investiere man in die Veranstaltung, die seit Herbst geplant und organisiert wird.

Zug mit Moderation

Los geht es vom Aufstellungsplatz an der Turnhalle über die Kirch- und Klosterstraße in Richtung See, um schließlich im „Städtle“ einzutreffen, von wo aus der närrische Umzug entlang der Oberen Seestraße bis hin zum Ausgangsort führt.

Die Menschen möchten zu den vorbeiziehenden Masken und Musikkapellen Geschichten hören. Harald Thierer

Um die Gästeschar über das Geschehen informieren zu können, werden im Ort mehrere Moderationsplätze eingerichtet. „Die Menschen möchten zu den vorbeiziehenden Masken und Musikkapellen Geschichten hören, wir sorgen dafür, dass Sie diese bekommen“, betont der Narrenchef. Vor, während und nach dem Umzug besteht die Möglichkeit, im Partyzelt der Zunft sowie an verschiedenen Verpflegungsständen, im Jungle-Dance-Zelt, sowie im Feuerwehrhaus und in den örtlichen Lokalitäten und Kneipen zu feiern.

„Bitte vergessen Sie nicht, ein Abzeichen zu erwerben, damit wir die Unkosten für diese Großveranstaltung abdämpfen können. Wir Narren leben Traditionen und Brauchtum, wir halten den Spiegel vor, wir haben Lebensfreunde und geben diese gerne weiter. Darauf ein donnerndes „Sowieso - Allweilno!“, freuen sich Harald Thierer und sein Team.

Für alle, die nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern mit dem Auto anreisen: Parkplätze gibt es am Auffangparkplatz kurz vor dem Ortseingang. Weitere stehen im Bereich Mühlesch am Billard-Café „Grisu“ zur Verfügung. Der Innenbereich von Langenargen ist aufgrund des Umzugweges für Fahrzeuge gesperrt. Weitere Details zum großen Narrensprung mit Programmablauf und Hinweise für Anreisende, finden Sie unter www.dammglonker.de