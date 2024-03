Völlig überraschend ist Peter Kraus, Gemeinderatsmitglied der Offenen Grünen Liste Langenargen, im Alter von 72 Jahren aus seinem Leben gerissen worden. Er stand für ein offenes und gerechtes Wertesystem, vertrat fraktionsunabhängig seine Meinung, hatte für andere stets ein offenes Ohr und setzte sich für eine ehrliche, offene und transparente Kommunikation ein.

Zurück bleiben seine trauernde Ehefrau, zwei Kindern, drei Enkelkinder sowie Freunde und Wegbegleiter, die den Verlust nur schwer in Worte fassen können. Die Trauerfeier findet am Dienstag, 12. März, um 14 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Langenargen statt.

Gemeinsame Zeit mit der Familie

Peter Kraus war seit 2019 Mitglied im Gemeinderat. Außerdem war er als Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Regionalwerks Bodensee GmbH & Co. KG, als Mitglied im Stiftungsrat der Franz-Josef-Krayer-Stiftung, als stellvertretendes Mitglied im Arbeitskreis Senioren und Soziales sowie als Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Technik eingebunden.

Persönlich habe ich einen sehr guten Freund verloren. Bürgermeister Münder

Seine Freizeit verbrachte er gerne auf dem Tennisplatz, fuhr Motorrad, schätzte klassische Konzertabende und lange Spaziergänge an der frischen Luft ebenso wie das Reisen. Vor allem aber liebte er die gemeinsame Zeit mit seiner Familie.

Positiver Blick in die Zukunft

„Die Gemeinde Langenargen verliert einen Demokraten mit Herzblut, der seinen Blick positiv in die Zukunft richtete. Mit Peter Kraus hat uns ein Gemeinderatskollege verlassen, der sich mit eigenen Ansichten einbrachte, für diese eintrat und auch immer sachlich begründete. Ebenso akzeptierte er anderweitige Auffassungen und trat stets für einen respektvollen und kollegialen Umgang ein“, betont Bürgermeister Ole Münder.

Er habe Klarheit über Themen eingefordert und sei hartnäckig geblieben, bis er für sich alle Inhalte abschließend einordnen konnte. Die Transparenz des Verwaltungshandelns sei ihm sehr wichtig gewesen, damit das politische Handeln des Gremiums auch für die Bürger sicht- und erklärbar bleibe. Der Bürgermeister: „Persönlich habe ich einen sehr guten Freund verloren.“

Hinterlässt große Lücke

Ulrich Ziebart, Fraktionsvorsitzender der Offenen Grünen Liste, spricht von Peter Kraus als einen Menschen, dessen Triebfeder es war, „Langenargen in eine gute Zukunft zu entwickeln“. Dabei sei das Austauschen von Argumenten wie auch das gemeinsame Suchen nach der besten Lösung aufgrund seiner großen beruflichen Erfahrung für die Arbeit in der Fraktion von unschätzbarem Wert gewesen. „Wir haben einen guten Freund verloren, der eine riesige Lücke hinterlässt.“

Stellvertretend für die Freie Wählervereinigung sagt Fraktionschefin Susanne Porstner: „Wir verlieren mit Peter Kraus einen sehr geschätzten Kollegen im Gemeinderat. Mit viel Elan und großem Erfahrungsschatz hat er sich für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde eingesetzt. Wir sind tief betroffen über seinen Tod. Peter Kraus wird eine große Lücke hinterlassen.“

Hart in der Sache, fair im Umgang

Hart in der Sache, aber stets fair im Umgang und auch offen für Kompromisse, so beschreibt Rainer Terwart, CDU-Faktionsvorsitzender, den Kollegen Peter Kraus. „Auch außerhalb der Sitzung war er stets ein guter und gesuchter Gesprächspartner. Wir werden ihn vermissen und in guter Erinnerung behalten.“

Karl Schmid von der SPD sagt: „Peter Kraus war nicht nur ein sehr geschätzter Gemeinderatskollege, sondern auch in freundschaftlicher Weise der SPD-Fraktion verbunden. Seine Art, anderen zuzuhören, Argumente vorzubringen und zu kommunizieren, war beispielhaft. In diesen Stunden sind unsere Gedanken auch bei seiner Ehefrau und der Familie.“